В Вильнюсе заработал таромат нового типа: принимает до 100 бутылок одновременно

В четверг в Вильнюсе, рядом с магазином Rimi Šiaurės miestelis, открылся первый в Литве таромат нового типа Tomra R1, в котором за один раз можно сдать до 100 депозитных пакетов - пластиковых бутылок и металлических банок.

Гинтарас Варнас, руководитель общественного учреждения "Užstato Sistemos Administratorius", говорит, что система тароматов хорошо зарекомендовала себя в Литве за последние семь лет, а новый тип тароматов позволит людям экономить время и быстрее возвращать бутылки.

"Эта система вносит очень существенный вклад в защиту окружающей среды и утилизацию отходов упаковки. Ежегодно на рынок поступает более 700 млн. бутылок, а при депозитной системе 90% бутылок сортируются уже в первый год. До депозитной системы сортировалось только около 30% бутылок, так что вклад системы в защиту окружающей среды составляет около 60%, или 500 млн. бутылок дополнительно сортируются каждый год", - сказал Варнас журналистам в четверг.

В Вильнюсе заработал первый в Литве таромат нового типа / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Сейчас при доставке бутылок их по одной вынимают из мешка и укладывают в таромат, что требует времени. Главное новшество этого таромата в том, что не нужно класть бутылки по одной, можно положить весь мешок, например, 100 бутылок, есть большое отверстие, и таромашина проверяет бутылки, пересчитывает их, 100 бутылок пересчитываются за одну минуту", - отметил он.

Варнас заверил, что если этот тип тароматов окажется успешным, то в Литве в этом и последующих годах планируется построить 10 таких тароматов. По его словам, стоимость одного такого таромата составляет более 200 000 евро.

"Это первый подобный таромат. В странах, где уже существует такой вид тароматов, он оказался очень успешным, он нравится населению и удобен, в Скандинавии уже сотни таких тароматов, и даже в Эстонии появился еще один. Мы планируем установить около 10 таких тароматов в этом и следующем году, если они будут успешными. Если будет спрос, то их появится большок", - сказал руководитель Užstato sistemos administratorius.

В Вильнюсе заработал первый в Литве таромат нового типа / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Стоимость установки такого таромата составляет более 200 тыс. евро, включая здание и все оборудование", - сказал он.

Тем временем Эгле Красаускене, руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративной ответственности компании Rimi Lietuva, выразила удовлетворение тем, что Rimi стала первой сетью супермаркетов в Литве, в которой появился новый тип таромата, что способствует устойчивому развитию и циркулярной экономике.



В Литве один из лучших в Европе показателей системы депозитной упаковки. В настоящее время собираются 9 из 10 пластиковых и металлических упаковок, поступающих на рынок.