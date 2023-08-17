Синоптики: "Возможен новый температурный рекорд"

В четверг Литовская гидрометеорологическая служба объявила об официальном установлении нового температурного рекорда 16 августа в трех литовских городах - Алитусе, Бирштонасе и Друскининкай.

Как сообщается на странице службы в Facebook, температура в этих южных городах Литвы поднялась до 34,2 градусов.

Предыдущий рекорд (34,0 °C), установленный 13 лет назад, 16 августа 2010 г., и принадлежал Утене.

В ночь на четверг в стране было душно - в Литве снова фиксировались "тропические ночи".

"Минимальная температура воздуха во многих местах достигала 15-20 градусов. В Скуодасе и Кретинге она составляла 13-14 градусов, а в некоторых восточных районах - 21-22 градуса", - говорится в сообщении метеослужбы.

Жара / J. Kalinsko / BNS nuotr.

В ведомстве добавляют, что рекорд среды может оказаться далеко не последним в этом летнем сезоне.

"Судя по расчетам метеорологических моделей, сегодня есть хороший потенциал для очередного рекорда. 17 августа 2022 года воздух в Венте прогреется до 32,0 градусов. Если сегодня где-то в Литве потеплеет хотя бы до 32,1 °C, то мы снова установим новый рекорд тепла", - комментируют синоптики.

Как сообщил в четверг утром в интервью Радио ЛРТ синоптик Тадас Кантаутас, четверг в Литве останется жарким, столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов Цельсия, но в прибрежных районах будет немного прохладнее - 24-27 градусов. На небе появится больше облаков, а во второй половине дня местами ожидаются кратковременные, но сильные дожди и грозы, возможно, с градом. Ветер слабый, переменный, при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.