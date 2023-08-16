В РФ предлагают упростить доступ полиции к переписке граждан

МВД РФ разработало поправки, предусматривающие доступ к электронным сообщениям граждан до судебного решения, а также признание любой передаваемой через интернет информации необходимой для следственных действий.

Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и признать необходимой для следственных действий любую передаваемую через интернет информацию. Разработанные ведомством поправки опубликованы на портале правовых актов в понедельник, 14 августа.

Согласно документу, в перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть дополнен пунктом, который предусматривает изучение информации, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи, включая интернет, сотрудниками МВД и ФСБ. Данные ведомства тем самым смогут "в режиме реального времени исследовать разрозненные компьютерные данные, которые включают в себя не только текстовую, аудио- и/или видеоинформацию, но также технические данные", отмечается далее.

Кроме того, поправки предусматривают упрощения доступа силовиков к переписке граждан. В случае их принятия правоохранительным органам будет предоставлена возможность изучать текстовые сообщения и информацию о подключениях из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и с устройств граждан до соответствующего судебного решения.

Авторы поправок сослались на рост интернет-преступности



В пояснительной записке при этом отмечается, что подобные поправки необходимы в связи с ростом интернет-преступности. В частности, указывается на преступления, которые совершаются с помощью VPN-сервисов и которые в большинстве случаев следствию не удается раскрыть. Такие неудачи авторы поправок объясняют "недостаточными оперативными возможностями" правоохранителей - "как по документированию фактов преступной деятельности, так и раскрытию совершенных преступлений".

"По итогам 2022 года в Российской Федерации выявлено более 522 тысяч преступлений указанной категории, что составило 22% от общего количества противоправных деяний", - говорится в пояснительной записке. Между тем 71% данных уголовных дел впоследствии были приостановлены, поскольку не удалось установить виновных.



DW