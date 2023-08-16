Белорусский суд приговорил литовца к 15 годам лишения свободы

15 августа Суд Ошмянского района Беларуси вынес приговор гражданину Литвы в виде 15 лет лишения свободы за контрабанду крупной партии гашиша, сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.

По данным обвинения, 14 января этого года литовец на автомобиле Chevrolet Corvette 1976 года выпуска следовал из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» по «красному» коридору, чтобы подать декларацию для оформления временного ввоза своего авто. Иных товаров, подлежащих письменному декларированию, у него не было. При обыске пограничники обнаружили в автомобиле крупную партию гашиша — более 64 кг.

Обвиняемый свою вину не признал. Он пояснил, что 14 января 2023 года, находясь в Литве, его знакомый попросил перевезти в Беларусь медикаменты.

«Обвиняемый понимал, что перевезти груз необходимо скрыто, не декларируя. Для чего передал свой автомобиль «Chevrolet Corvette» знакомому, который поместил в него товар. Тайник в автомобиле и товар, который в него поместили, обвиняемый не осматривал», — говорится в сообщении суда.

При пересечении границы на пункте пропуска «Каменный Лог» при проведении таможенных процедур в его автомобиле был обнаружен скрытый товар, которым оказались наркотики.

Суд приговорил гражданина Литвы к 15 годам лишения свободы, также принято решение конфисковать его автомобиль Chevrolet Corvette и мобильный телефона, как средства совершения преступления. Обвиняемому назначен штраф в размере более 2500 евро.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.



Новая газета - Балтия