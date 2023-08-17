МИД Литвы: в Словакии погибла не литовка, а латышка

Женщина, о гибели которой в Словакии сообщила местная полиция, была гражданкой Латвии, а не Литвы, сообщило BNS в среду Министерство иностранных дел Литвы.

Это было установлено посольством Литвы после получения информации о погибшей от официальных лиц. Она будет передана латвийским властям.

Во вторник официальные лица Словакии сообщили в Facebook, что авария на дороге D1 Бехаровце - Браниско была вызвана столкновением микроавтобуса Ford, в котором находились шесть человек, и автомобиля Dacia, в котором находились два человека.

35-летняя женщина за рулем Ford скончалась от полученных травм, а за рулем Dacia находился 73-летний мужчина.

Виновник аварии устанавливается.