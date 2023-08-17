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Новости2023.08.17 09:11

МИД Литвы: в Словакии погибла не литовка, а латышка

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BNS, LRT.lt 2023.08.17 09:11
Флаг Латвии
Флаг Латвии / Mareks Steins/Unsplash nuotr.

Женщина, о гибели которой в Словакии сообщила местная полиция, была гражданкой Латвии, а не Литвы, сообщило BNS в среду Министерство иностранных дел Литвы.

Это было установлено посольством Литвы после получения информации о погибшей от официальных лиц. Она будет передана латвийским властям.

Во вторник официальные лица Словакии сообщили в Facebook, что авария на дороге D1 Бехаровце - Браниско была вызвана столкновением микроавтобуса Ford, в котором находились шесть человек, и автомобиля Dacia, в котором находились два человека.

35-летняя женщина за рулем Ford скончалась от полученных травм, а за рулем Dacia находился 73-летний мужчина.

Виновник аварии устанавливается.

# Литва
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