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Новости2023.08.16 11:55

В Грузии освистали группу The Killers из-за приглашенного на сцену фаната-россиянина

НВ
Настоящее Время 2023.08.16 11:55
The Killers
The Killers / AP nuotr.

В Грузии на концерте американской группы The Killers произошел конфликт из-за того, что на сцену вышел барабанщик из зала, оказавшийся россиянином, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Группа официально извинилась за этот инцидент.

Во время выступления в Батуми на стадионе Black Sea Arena солист группы Брэндон Флауэрс позвал на сцену зрителя с плакатом "If destiny is kind I’ll be your drummer tonight" ("Если судьба благосклонна, я стану вашим барабанщиком сегодня").

Выяснив, что фанат оказался гражданином России, Флауэрс, как сообщают очевидцы, сказал, что у него нет с этим проблем и уточнил, не против ли зрители, что они сыграют вместе. В ответ часть толпы начала кричать и свистеть, требуя, чтобы россиянин покинул сцену.

Но группа все же сыграла одну из своих композиций вместе с приглашенным российским фанатом, после чего Флауэрс заявил, что считает фанатов группы братьями и сестрами, и не поддерживает разделение людей из-за стран и границ. В ответ на это, как рассказали телеграм-каналу Paper Kartuli присутствовавшие на концерте люди, последовали негативные отзывы части зала, некоторые выкрикивали "Fuck Russia". Телеграм-канал Formula сообщил, что часть посетителей покинула концерт из-за скандала с российским барабанщиком. Один из читателей Paper Kartuli отметил, что это была малая часть зрителей.

На следующий день после концерта группа в своем инстаграме опубликовала сториз, в которой извинилась за произошедший накануне конфликт.

"У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что сначала толпа была не против, чтобы на сцену вышел один из зрителей. Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, мог быть неверно истолкован", – говорится в заявлении группы.

27 июля в Батуми разгорелся скандал с круизным лайнером Astoria Grande с туристами из РФ, которые в интервью грузинским СМИ заявили, что поддерживают действия России в войне с Грузией в 2008 году. После этого в центре Тбилиси и в порту Батуми прошли протесты, а судно было вынуждено покинуть порт.

31 июля в Батуми собрался новый митинг против прибытия в город круизного лайнера с российскими туристами на борту. Участники акции принесли грузинские и украинские флаги, некоторые активисты пришли с плакатами на которых написано "Россия – террористическое государство", "Россия – оккупант" и "Абхазия – это Грузия". Полицейские задержали девять человек. РИА Новости позже сообщило со ссылкой на агентства по продаже круизов, что лайнер Astoria Grande заходить в Батуми больше не будет.

В августе 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии. Вооруженный конфликт продолжался пять дней и стал первым открытым актом российской военной агрессии на постсоветском пространстве. Сейчас войну против Украины Россия называет "специальной военной операцией". А ту пятидневную войну против Грузии тогда президент России Дмитрий Медведев называл "операцией по принуждению Грузии к миру". Сегодня войну России против Грузии сами грузины часто сравнивают с войной России против Украины.

"Настоящее время"

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