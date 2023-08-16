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Новости2023.08.16 07:43

Киев отреагировал на слова главы офиса генсека НАТО о сдаче территорий

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.16 07:43
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В украинском МИД назвали "совершенно неприемлемыми" разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от некоторых территорий.

Комментарий сделал представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко после того как ряд СМИ, ссылаясь на публикацию в норвежском издании VG, распространили заявление Стиана Йенссена - руководителя офиса генсека НАТО. VG пишет, что, по мнению Йенсенна, одним из этапов завершения войны мог бы стать отказ Украины от части своей территории в обмен на членство в Североатлантическом союзе.

Йенссен сказал об этом в ходе дебатов в Арендале, пишет VG. Сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как отмечает норвежское издание, неоднократно заявлял, что условия любых переговоров c Россией о прекращении оккупации должна формулировать Украина.

"Всегда предполагал, что Альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России", - написал в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко, реагируя на появившуюся во вторник публикацию.

Состоящий из 10 пунктов мирный план украинского президента Владимира Зеленского (или "формула мира" - РС) предусматривает, в частности, что какие-либо переговоры в Москвой могут начаться только после возвращения всех занятых Россией территорий, включая аннексированный Крым, и вывода российских войск из всех оккупированных ими регионов.

Россия вести переговоры по "формуле мира" отказалась. Москва считает российской территорией аннексированный ею в 2014 году Крым. Кроме того, в октябре 2022 года Россия объявила о вхождении в свой состав Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Российские власти ссылаются на итоги проведённого в сентябре так называемого референдума по вопросу отделения территорий. Киев и международное сообщество назвали этот референдум нелегитимным.

Радио "Свобода"

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