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Новости2023.08.15 17:41

Расследователи сообщили об отравлениях уехавших из России

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РC
Радио «Cвобода» 2023.08.15 17:41
Яд (ассоциативное фото)
Яд (ассоциативное фото) / Shutterstock

С осени прошлого года несколько российских журналисток, покинувших страну, вероятно, были отравлены. Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

По данным расследователей, в октябре прошлого года была отравлена корреспондент "Новой газеты" и "Медузы" Елена Костюченко, неделю спустя в Тбилиси – журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян, а в мае 2023 года в Праге симптомы отравления были зафиксированы у главы фонда "Свободная Россия" Наталии Арно.

The Insider обращает внимание, что обычно не публикует подобные расследования до установления причастных к преступлениям, но в этом случае издание с согласия пострадавших решило рассказать о случившемся, чтобы предупредить уехавших из России.

Отравление в Германии Елены Костюченко

Елена Костюченко вскоре после начала войны находилась на территории Украины. Журналистка опубликовала несколько репортажей. В материале про Херсон журналистка писала, что российские солдаты похищали и пытали людей.

В конце марта Костюченко находилась в Запорожье и планировала поехать в Мариуполь, тогда ещё находившийся под контролем Украины. По словам журналистки, неожиданно ей позвонила коллега и рассказала, что с ней связались люди, которые хорошо знали о поездке в Мариуполь, и предупредили, что "у кадыровцев есть приказ найти и убить Костюченко". В качестве доказательства коллеге Костюченко дали прослушать запись обсуждения поездки в Мариуполь, пишет The Bell.

Вскоре после звонка коллеги с Костюченко связался источник из украинской разведки и сообщил, что, по имеющейся у него информации, журналистку хотят убить.

Костюченко удалось покинуть Запорожье и выехать в Германию. Журналистка поселилась в Берлине, стала работать в "Медузе" и для дальнейших поездок хотела получить украинскую визу. В посольстве Киева в Берлине записаться на подачу документов Костюченко не удалось, но это получилось сделать в консульстве в Мюнхене.

17 октября Костюченко отправилась в Мюнхен ночным поездом, на следующий день встретилась там со своей подругой. На обратном пути у Костюченко заболела голова. В Берлине она с трудом добралась до своей квартиры, почувствовала упадок сил, у нее появилась одышка. Костюченко подумала, что это последствия COVID-19, которым она переболела за три недели до этого.

Наутро она почувствовала сильную боль в животе, которая отдавала в позвоночник. У нее появились головокружение, тошнота, сильное чувство тревоги, а также бессонница.

Журналистка обратилась в больницу только через десять дней. Тесты среди прочего выявили у неё повышение показателей ферментов печени. Врачи рекомендовали сдать анализы на токсины в клинике "Шарите", где проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный после отравления веществом класса "Новичок".

Костюченко обратилась в полицию. Полицейские начали расследование, признав, что найти следы токсинов через некоторое время после вероятного отравления будет практически невозможно. 2 мая дело закрыли, но в июле открыли вновь для проведения дополнительных исследований.

Врачи, опрошенные The Insider, сообщили, что описанные Костюченко симптомы похожи на отравление веществом, попавшим в организм извне.

Отравление в Тбилиси Ирины Баблоян

В октябре прошлого года журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян переехала в Грузию. Вечером 25 октября она почувствовала недомогание, затем слабость и головокружение. Через сутки у нее стали багровыми ладони.

27 октября Баблоян поехала в Ереван. В гостинице у неё заболел живот, появилась тошнота и бессонница, во рту ощущался металлический вкус. Симптомы пропали спустя два дня, но до сих пор у журналистки появляются внезапные покраснения на коже.

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Радио Свобода

# В мире# Россия
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