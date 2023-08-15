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Новости2023.08.15 13:09

Несчастье в Словакии: в аварии погибла 37-летняя литовка

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.15 13:09
Тоннель Браниско в Словакии
Тоннель Браниско в Словакии / Wikipedia

В Словакии на трассе D1 на участке Бегаровце-Браниско за тоннелем произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает словацкая полиция.

Сообщается, что во время дорожно-транспортного происшествия столкнулись автомобиль Dacia, которым управлял 73-летний мужчина, и автомобиль Ford, которым управлял 35-летний водитель из Литвы. В результате столкновения этих автомобилей несколько человек получили ранения.

«Во время ДТП травмы получила 37-летняя женщина из Литвы, которая от этих травм скончалась на месте аварии. В автомобиле Dacia находились два человека, а в автомобиле Ford – шесть человек. Оба водителя на месте происшествия были проверены алкотестером, в обоих случаях результат был отрицательным», – говорится в сообщении словацкой полиции в Facebook.

Согласно сообщению, полиция устанавливает точные причины дорожно-транспортного происшествия. По факту непредумышленного убийства возбуждено уголовное дело.

# Литва
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