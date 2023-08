Искусственный интеллект – новая экологическая угроза?

"Когда я впервые ознакомилась с этими данными, была просто потрясена. Когда вы летите на самолете из Лондона в Нью-Йорк, ваша эмиссия углекислого газа составляет 986 кг. Но чтобы обучить ИИ, мы выбрасываем 284 000 кг. Почему бы нам не поговорить о том, как уменьшить этот углеродный след", - задается вопросом Бенедетта Бревини, доцент кафедры политической экономии Сиднейского университета и автор книги "Is AI good for the planet?".

