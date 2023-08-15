Литовские таможенники нашли контрабандные сигареты на 3,5 млн евро

Литовские таможенники на пункте пропуска «Шальчининкай» обнаружили контрабандные белорусские сигареты на сумму 3,56 млн евро, пишет ru.delfi.lt.

Фура под управлением гражданина Беларуси пересекала границу в пункте пропуска «Шальчининкай». Сотрудники таможни отправили фуру на рентген.

В результате было обнаружено десять видов сигарет (Fest NZ Gold, Minsk Capital QS, Dove Platinum, Queen Menthol и др.). Всего — 1783 коробки (891 500 пачек). Их стоимость с государственным налогом превышает 3,56 млн евро.

Водителя эвакуатора задержали, но позднее его отпустили под залог. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Новая газета. Балтия