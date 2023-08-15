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Литовские таможенники нашли контрабандные сигареты на 3,5 млн евро

НГ
Новая газета. Балтия 2023.08.15 09:00
Контрабанда сигарет (архивное фото)
Контрабанда сигарет (архивное фото) / lrmuitine.lt nuotr.

Литовские таможенники на пункте пропуска «Шальчининкай» обнаружили контрабандные белорусские сигареты на сумму 3,56 млн евро, пишет ru.delfi.lt.

Фура под управлением гражданина Беларуси пересекала границу в пункте пропуска «Шальчининкай». Сотрудники таможни отправили фуру на рентген.

В результате было обнаружено десять видов сигарет (Fest NZ Gold, Minsk Capital QS, Dove Platinum, Queen Menthol и др.). Всего — 1783 коробки (891 500 пачек). Их стоимость с государственным налогом превышает 3,56 млн евро.

Водителя эвакуатора задержали, но позднее его отпустили под залог. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Новая газета. Балтия

# Литва
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