Посол США в России встретилась с задержанным журналистом Эваном Гершковичем

Издание цитирует сообщение посольства США в Москве о том, что задержанный журналист здоров и сохраняет присутствие духа.

Посол США в РФ Линн Трейси встретилась в понедельник с задержанным российскими властями журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем; это уже третье посещение Гершковича послом с момента его задержания в марте по обвинению в шпионаже, сообщает газета.

«Посол Трейси сообщила, что Эван, несмотря на обстоятельства, продолжает оставаться в добром здравии и сохраняет присутствие духа», – цитирует The Wall Street Journal сообщение посольства США в Москве.

31-летний Эван Гершкович был арестован по обвинению в шпионаже в Екатеринбурге 29 марта во время журналистской поездки. ФСБ РФ обвиняет его в том, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса по поручению американских властей.

Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы. Он содержится в московской тюрьме «Лефортово», известной своими суровыми условиями содержания. Недавно московский суд оставил в силе решение о его содержании под стражей до 30 августа.

Гершкович не признает себя виновным. Редакция The Wall Street Journal также категорически опровергает обвинения в его адрес.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что между двумя сторонами «ведутся переговоры», но что пока нет «четкого пути» к освобождению Гершковича.

Голос Америки