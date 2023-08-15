Суд в Киеве приговорил генерал-майора СБУ к 12 годам за госизмену

Шевченковский районный суд Киева 14 августа приговорил генерал-майора, бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, покушении на совершение теракта, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Шайтанов, как утверждалось, руководил штурмовой группой, которая во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году взяла под свой контроль Дом профсоюзов, выбив оттуда демонстрантов. После смены власти в Украине, как утверждается, Шайтанов начал сотрудничать с российскими спецслужбами. Суд согласился с данными следствия о том, что Шайтанов собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал её России. Утверждается, что генерал был агентом ФСБ с псевдонимом "Бобыль", одним из его заданий был поиск лиц среди бывших служащих СБУ для осуществления теракта.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины, теракт должен был быть совершён в отношении "майора ВС Чеченской Республики Ичкерия" (непризнанное государственное образование, созданное в 1990-е годы на территории Чечни сторонниками её независимости от России), который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины "возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева". Имя этого человека в сообщении не называется, однако, очевидно, речь идёт о чеченском командире Адаме Осмаеве, воевавшем в Донбассе на стороне Украины.

В 2017 году в Украине было совершено сразу два покушения на Осмаева. В июне 2017 года он был тяжело ранен в Киеве, утверждалось, что в него стрелял криминальный авторитет из Петербурга Артур Курмакаев. В октябре 2017 года стреляли по машине, в которой ехал Осмаев. Погибла его жена Амина Окуева, Осмаев получил ранения. В сообщении генпрокуратуры Украины говорится, что сотрудники правоохранительных органов "предупредили убийство, запланированное спецслужбами РФ".

Радио Свобода