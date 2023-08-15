Naujienų srautas

Граница Литвы и Беларуси
Новости 15 мин. назад

Какую угрозу Евросоюзу несут российские военные в Беларуси

Валерий Шайтанов (в центре)
Новости 25 мин. назад

Суд в Киеве приговорил генерал-майора СБУ к 12 годам за госизмену

Контрабанда сигарет (архивное фото)
Новости 35 мин. назад

Литовские таможенники нашли контрабандные сигареты на 3,5 млн евро

Щиты с цветами флагов Китая, России и Беларуси
Новости 1 ч. назад

Глава Минобороны КНР на этой неделе посещает Россию и Беларусь

Митинг "Белорусского народного фронта" в Минске 7 ноября 1990 года
Новости 1 ч. назад

В Беларуси ликвидирован «Белорусский народный фронт», старейшая оппозиционная партия страны

Букет на праздник Жолинес
Новости 1 ч. назад

Жолинес с LRT: в программе – месса, документальные фильмы и концерт «Молод, как Вильнюс»

Варшава
Новости 1 ч. назад

В Польше арестовали двоих россиян, пропагандировавших ЧВК «Вагнер»

Праздник Жолинес в Шяуляй
Новости 2 ч. назад

Праздник Жолинес под крыльями мельницы – от традиционных обрядов до верховой езды

Рустамас Любаевас
Новости 2 ч. назад

Рустамас Любаевас: ЧВК «Вагнер» в Беларуси – это фактор риска

Гедре Бальчитите
Новости 2 ч. назад

Литва хочет внести вклад в создание реабилитационных центров для украинских военных

Рига
Новости 14 ч. назад

Рига отметит свой день рождения масштабным шоу дронов

Буря на Балтике
Новости 16 ч. назад

Из-за шквала к страховщикам обратились 6,2 тыс. клиентов, сумма компенсаций - 7 млн евро

Гигантский реактор для модернизации завода нефтеперерабатывающей и импортирующей нефть компании Orlen Lietuva
Новости 17 ч. назад

Orlen Lietuvа: застрявший гигантский реактор возобновит движение в понедельник вечером

Nekilnojamasis turtas
Новости 18 ч. назад

Осень не за горами: в Литве число ищущих жилье в аренду увеличилось вдвое

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
Новости 18 ч. назад

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке

Граница
Новости 19 ч. назад

"Будут страдать простые люди“: как на закрытие КПП на границе с Беларусью реагируют жители Литвы

Новости2023.08.15 09:10

Суд в Киеве приговорил генерал-майора СБУ к 12 годам за госизмену

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.15 09:10
Валерий Шайтанов (в центре)
Валерий Шайтанов (в центре) / фото УНIАН/Служба безопасности Украины

Шевченковский районный суд Киева 14 августа приговорил генерал-майора, бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, покушении на совершение теракта, незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Шайтанов, как утверждалось, руководил штурмовой группой, которая во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году взяла под свой контроль Дом профсоюзов, выбив оттуда демонстрантов. После смены власти в Украине, как утверждается, Шайтанов начал сотрудничать с российскими спецслужбами. Суд согласился с данными следствия о том, что Шайтанов собирал информацию, которая составляла государственную тайну, и передавал её России. Утверждается, что генерал был агентом ФСБ с псевдонимом "Бобыль", одним из его заданий был поиск лиц среди бывших служащих СБУ для осуществления теракта.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины, теракт должен был быть совершён в отношении "майора ВС Чеченской Республики Ичкерия" (непризнанное государственное образование, созданное в 1990-е годы на территории Чечни сторонниками её независимости от России), который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины "возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева". Имя этого человека в сообщении не называется, однако, очевидно, речь идёт о чеченском командире Адаме Осмаеве, воевавшем в Донбассе на стороне Украины.

В 2017 году в Украине было совершено сразу два покушения на Осмаева. В июне 2017 года он был тяжело ранен в Киеве, утверждалось, что в него стрелял криминальный авторитет из Петербурга Артур Курмакаев. В октябре 2017 года стреляли по машине, в которой ехал Осмаев. Погибла его жена Амина Окуева, Осмаев получил ранения. В сообщении генпрокуратуры Украины говорится, что сотрудники правоохранительных органов "предупредили убийство, запланированное спецслужбами РФ".

Радио Свобода

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Граница Литвы и Беларуси
16 мин. назад

Какую угрозу Евросоюзу несут российские военные в Беларуси

Контрабанда сигарет (архивное фото)
36 мин. назад

Литовские таможенники нашли контрабандные сигареты на 3,5 млн евро

Щиты с цветами флагов Китая, России и Беларуси
1 ч. назад

Глава Минобороны КНР на этой неделе посещает Россию и Беларусь

Митинг "Белорусского народного фронта" в Минске 7 ноября 1990 года
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Беларуси ликвидирован «Белорусский народный фронт», старейшая оппозиционная партия страны

Букет на праздник Жолинес
5
1 ч. назад

Жолинес с LRT: в программе – месса, документальные фильмы и концерт «Молод, как Вильнюс»

5
Варшава
1 ч. назад

В Польше арестовали двоих россиян, пропагандировавших ЧВК «Вагнер»

Праздник Жолинес в Шяуляй
2 ч. назад

Праздник Жолинес под крыльями мельницы – от традиционных обрядов до верховой езды

Рустамас Любаевас
2 ч. назад

Рустамас Любаевас: ЧВК «Вагнер» в Беларуси – это фактор риска

Гедре Бальчитите
2 ч. назад

Литва хочет внести вклад в создание реабилитационных центров для украинских военных

Рига
14 ч. назад

Рига отметит свой день рождения масштабным шоу дронов

Граница
2023.08.14 13:52

"Будут страдать простые люди“: как на закрытие КПП на границе с Беларусью реагируют жители Литвы

Наемники ЧВК «Вагнер» на границе Беларуси с Польшей
Интервью ЛРТ
2023.08.14 12:37
Интервью ЛРТ

Военный эксперт о вагнеровцах в Беларуси: «Возможны как гибридные методы провокаций, так и реальные столкновения»

Jelena Kotionočkina
Интервью LRT.lt 10
2023.08.14 10:31
Интервью LRT.lt

Российская активистка: «В Литве на протестах к нам подходили местные русские и говорили, что Путин все правильно делает»

10
Nekilnojamasis turtas
2023.08.14 15:33

Осень не за горами: в Литве число ищущих жилье в аренду увеличилось вдвое

Рустамас Любаевас
2023.08.15 07:15

Рустамас Любаевас: ЧВК «Вагнер» в Беларуси – это фактор риска

Российский военный билет
2023.08.14 10:20

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Рига
2023.08.14 18:54

Рига отметит свой день рождения масштабным шоу дронов

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
2023.08.14 15:16

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке

Буря на Балтике
2023.08.14 17:21

Из-за шквала к страховщикам обратились 6,2 тыс. клиентов, сумма компенсаций - 7 млн евро

Гигантский реактор для модернизации завода нефтеперерабатывающей и импортирующей нефть компании Orlen Lietuva
5
2023.08.14 16:27

Orlen Lietuvа: застрявший гигантский реактор возобновит движение в понедельник вечером

5