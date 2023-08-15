Глава Минобороны КНР на этой неделе посещает Россию и Беларусь

Министр обороны Китая Ли Шанфу посещает на этой неделе Россию и Беларусь. Визит продлится с 14 по 19 августа.

В Москве Ли Шанфу примет участие в XI Конференции по международной безопасности, на которой выступит с речью. Ожидаются также его переговоры с руководством российского оборонного ведомства.

В ходе визита в Беларусь у Ли Шанфу запланированы встречи с авторитарным руководителем страны Александром Лукашенко и военными чиновниками, сообщило в понедельник китайское оборонное ведомство.

В апреле нынешнего года, когда Ли встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, было объявлено о готовности двух стран укреплять военные связи.

Как отмечает France-Presse, называя Москву и Пекин стратегическими союзниками, отношения России и Китая стали ещё более тесными после начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года и введения западными союзниками Киева жёстких санкций против Москвы.

КНР официально не заявляла о поддержке российского вторжения, но и публично не осуждала Москву за нападение на Украину. Запад неоднократно предостерегал Пекин от военных поставок России.

Радио Свобода