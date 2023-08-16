«У меня все, как в Монако»: пенсионерка купила в висагинской многоэтажке сразу несколько квартир

Жительница Шяуляй Милда, заработав в Монако на дом в Вильнюсе, передумала его покупать, а вместо этого приобрела несколько квартир в многоквартирном доме в Висагинасе. Дом, раньше славившийся тем, что сюда переезжали из столицы представители низших слоев общества, стал постепенно превращаться в «самый красивый дом в Висагинасе» – именно так о нем говорит одна из владелиц квартир.

В интервью русской службе Радио ЛРТ Милда рассказала, почему переехала из Монако в Висагинас.



– Милда, расскажите, пожалуйста, зачем вам столько квартир?

– Чтобы не спать с дочкой и внучкой в одной комнате.

– Но для этого же достаточно было бы две купить. У вас их сколько сейчас?

– У меня две, у подруги две и еще одна есть. Там на этаже не все мои, у нас некоторые квартиры есть, которые в банке в долгу находятся – вот из банка моя подруга выкупила. Потом есть еще несколько социальных квартир и есть еще наше телевидение, «Sugardas», оно в двух квартирах аппаратуру держит.

– Как вы себя ощущаете, будучи хозяйкой целых этажей в доме?

Висагинас / Фото Д. Умбрасаса/LRT

– Я так специально искала. Одним утром приехала ко мне подруга из Вильнюса. Я ее в квартире поселила. Она говорит: «Слушай, а чем мы будем завтракать?» Я говорю: «Приходи ко мне кофе попить, поднимайся лифтом», а потом я побежала к ней сама, там что-то надо отнести было, и я в тапочках и халате – к ней. Ну, спустилась к ней, а там зашел мужчина с улицы и спрашивает: «Ого, какой у вас дом! А что вы это в тапочках, в халате? Может, у вас баня есть?» Мне очень понравился этот вопрос. Надо подумать об этом.

– Расскажите, как вы пришли к тому, что нужно квартиры покупать?

– Я поехала работать в Монако – мне не хватало денег на дом в Вильнюсе. Когда я туда приехала, мне не хватало года до пенсии. Я доработала, и когда уходила на пенсию, то пришла к директору, говорю: «Я завтра ухожу на пенсию и пишу заявление. Увольняюсь». Он говорит: «Ну, пожалуйста, останьтесь, как я без вас? Почему вы увольняетесь прямо завтра?» Говорю: «Я уезжаю, не хочу оставаться здесь ни дня лишнего». Так я ушла на пенсию.

Еще через четыре месяца сюда приехала, в Висагинас, ждала, когда мне пенсию переведут. Я сказала, что я буду отдыхать, не буду работать, буду жить в свое удовольствие. Здесь такая природа, столько озер. В итоге, наоборот, я здесь еще больше работаю, и отдыхать у меня не выходит.

– Вы говорили, что все это не ради денег?

Висагинас / Фото Э. Блажевича/LRT

– Не в этом дело. Деньги, конечно, нужны, чтобы жить. Пенсия, конечно, маленькая, больших у нас вообще не платят. Но дело в том, что куда-то деньги вложить надо. Зачем их просто так держать в банке? Они должны работать. Я не думаю, что надо все продать и держать деньги в банке и потом думать, как мне к пенсии дополнительно заработать. Я думаю, что надо вкладывать во что-то.

Если меня не будет, останутся дочке, – не деньги, а квартиры, а она пусть уже сама решает, что она с ними дальше будет делать. Потому что у меня уже тоже года.

– Как получилось, что вы променяли Вильнюс на Висагинас?

Висагинас / Фото Д. Умбрасаса/LRT

– Я в Вильнюсе жила много лет. Там у меня очень много друзей, знакомых, и они не могут поверить, что я вот так бросила Вильнюс: «Это же столица!» А я вот, наоборот, в столице вижу пыль, грязь, шум, много приезжих. И когда приезжаю сюда, я здесь дышу. Здесь чисто, красиво, воздух чистый. Люди нормальные – можно спросить, и тебе не дадут от ворот поворот.

– Выгодное это вложение оказалось?

– Вот не знаю, еще стоят эти квартиры, и пусть стоят. Не скиснут. Можно ремонт потихоньку делать, какую-то мебель подобрать. У меня вокруг много магазинов, – далеко идти не надо. Да, я живу возле мебельного магазина, и у меня склад магазина прямо во дворе, я оттуда покупаю материалы и несу через двор. Мне даже поднимать это все не надо, у меня есть в доме лифт.

– Сам дом уже не новый, очень старой постройки, кажется, он был не в очень хорошем был состоянии?

Висагинас / Фото Э. Блажевича/LRT

– Это самый теплый дом в Висагинасе, у нас стены полметра толщиной. И сейчас мы думаем его ремонтировать, чтобы еще утеплить этот дом, потому что он красного кирпича, осыпается, но он теплый, как душа. И он стоит в самом центре, вокруг все магазины, за домом поликлиника, а напротив – костел. Вот я выхожу, и я у меня банк, у меня «Lidl», у меня «Moki veži», у меня «Bikuva», у меня лес, у меня вообще главная площадь: вот, день города сейчас был, так я до полуночи не спала, слушала музыку.

– Интересно было бы увидеть, как у вас проходит собрание дома? Вы, наверное, выходите, говорите: «Так, все быстренько собрались и проголосовали за ремонт». У вас сколько голосов?

– У меня 4 голоса. Но дело в том, что у нас есть директор, у нас есть бухгалтер, кассир. У нас есть свой уборщик. У нас есть электрик. У нас есть сантехник. У нас на каждом этаже камеры. У нас очень все присмотрено. У нас везде дорожки, цветочки. У нас есть своя библиотека – русская, литовская. Книги стоят, они не заперты, заходите, смотрите, и я вас вообще приглашаю в наш дом. Посмотрите, как мы живем.

– Соседи не завидуют?

Висагинас / Фото Д. Умбрасаса/LRT

– Мы как-то вместе с соседями, дружим. У нас нет этих наркоманов, пьяниц, мы следим за этим. Я вот сейчас уезжаю в Норвегию на несколько месяцев и говорю соседкам: «Так, тебе полить 2 этажа: 6-ой и 7-ой, тебе полить на 2-ом, 3-ем и 4-ом. И я знаю, приеду, – ни один цветочек не засохнет, все будет присмотрено. Электрик у нас присматривает, чтобы везде лампочки горели. Лифтер у нас тоже есть, 0,3 оклада получает, чтоб всегда лифт ходил, хотя он и старый, но он едет.

И еще у нас в планах, в следующем году после реновации, стать самым красивым домом, и он будет стоять в самом центре. Уже начали делать двор, все там перерыли, экскаваторы уже делают огромную площадку.

– У вас у самой квартира на девятом этаже?

– Да, да, вид хороший. Квартира очень красивая. Очень, очень красивый вид из окна, каждый вечер солнце спускается – это такой вид… Мне подруги пишут, мы созваниваемся с Италией, я посылаю фотографии и говорю: «У меня все как Монте-Карло, только вместо пальм у меня сосны, а вместо моря у меня озеро, столько цветов, и чистота, и порядок – все остальное у меня, как в Монако.