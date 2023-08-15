Литва хочет внести вклад в создание реабилитационных центров для украинских военных

Литва готова внести вклад в создание реабилитационных центров для украинских военнослужащих, заявила канцлер правительства Гедре Бальчитите.

Эту инициативу она представила в понедельник на дистанционной встрече с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

Как сообщает департамент коммуникаций правительства, украинский министр рассказал о планирующемся создании сети реабилитационных центров.

Канцлер отметила, что Литва рассматривает это направление поддержки Украины, которая защищается от российской военной агрессии, как приоритетное и готова внести вклад в создание такого реабилитационного центра.

По ее словам, эта инициатива может стать прогрессивной моделью, позволяющей не только предоставлять высококачественное лечение, но и разрабатывать новые методы лечения и проводить исследования, обмениваться знаниями и опытом.

По словам Бальчитите, эти темы не новы для Литвы, так как страна уже принимает украинских солдат на реабилитацию.

Как говорится в сообщении, с начала войны России в Украине Литва предоставляет украинским военнослужащим и должностным лицам услуги по лечению и реабилитации в литовских лечебно-реабилитационных учреждениях.