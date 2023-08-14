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Новости2023.08.14 11:51

Томас Иванаускас начинает работу в должности культурного атташе в Украине

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BNS, LRT.lt 2023.08.14 11:51
Киевский монумент "Родина-мать"
Киевский монумент "Родина-мать" / фото УНIАН

С понедельника Томас Иванаускас вступит в должность культурного атташе в Украине, а также будет выполнять функции культурного атташе в Грузии.

Как сообщили в Министерстве культуры, Т. Иванаускас выиграл конкурс на эти должности в конце марта. В 2019-2022 годах он работал атташе по культуре в посольстве Литвы в Китае и Южной Корее.

Т. Иванаускас, получивший степень магистра искусствоведения в Вильнюсской академии художеств, был главой Литовского фонда поддержки создателей произведений изобразительного искусства, работал менеджером музыкальных коллективов, музыкальных и кинофестивалей, организатором концертов, помощником режиссера и ведущим литературной части в Театре Оскараса Коршуноваса.

Срок полномочий атташе по культуре составляет три года.

# Культура
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