Верка Сердючка выступит в Риге с большим концертом

16 августа Верка Сердючка (сценический псевдоним украинского шоумена и певца Андрея Данилко) выступит в Риге на концертной площадке ‎Wondersala с большим концертом со своей командой.

Недавно Верка Сердючка выступила в Латвии на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». После фестиваля Андрей Данилко на пару дней вернулся в Киев, но уже 16 августа в 21.00 снова даст концерт в Риге.

Wondersala — большая эстрада и площадка под открытым небом, собирающая тысячи зрителей. Находится она на Андреевском острове в центре латвийской столицы, по соседству с Рижским пассажирским портом. Накануне здесь выступала знаменитая российская эстрадная исполнительница Земфира, на своей родине объявленная «иноагентом».

«Обязательно приходите, в такое невеселое время мы обязательно должны повеселиться хоть немного!», — сказал Андрей Данилко «Новой газете. Балтия». В этом году у него будет единственный большой концерт в странах Балтии.

Полтора года после начала российской агрессии в Украину у артиста выдались драматическими. Начало войны он встретил в Киеве, скрывался в бомбоубежище, давал интервью, когда вокруг постоянно звучала воздушная тревога. Только через какое-то время он смог вновь начать гастрольную деятельность — выступал в Амстердаме в концерте «Звезды Евровидения», где впервые исполнил песню Dancing Lasha Tumbai в новом варианте — с припевом «Раша, гудбай!».

Прошлым летом и осенью у артиста были концерты в Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Бухаресте, Софии, Кракове, Гданьске и Варшаве. В апреле этого года состоялись гастроли коллектива Верки по США (Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелес).

После выступления на фестивале «Рандеву» в Латвии артист прогулялся по Старой Риге у филармонической Большой гильдии с Инной Белоконь, которая в его команде играет роль бабушки. По пути Данилко встретил журналиста Льва Березина, которому сказал, что, по счастью, депрессивных людей в Риге не встречал.

«И вообще я не могу вспомнить, что такое депрессия. Что это? Кто она такая? Если это плохая женщина, пошлите её». Затем добавил: «Друзья, у кого там есть эта депрессия, приходите на наш концерт, и вы избавитесь от неё очень быстро».



«Каждым нашим шоу сейчас мы хотим напомнить о том времени, когда все мы были немного радостней. Мы приезжаем, чтобы поддержать, поплакать и, конечно же, вместе повеселиться! И ещё раз убедиться, что добро всегда побеждает зло», — сказал Андрей Данилко. — То, что Украина победит и уже побеждает — это ясно. Ясно прежде всего потому, что очевидно: правда на нашей стороне. И поэтому все точно будет хорошо».



Новая газета - Балтия