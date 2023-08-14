Из-за шквала к страховщикам обратились 6,2 тыс. клиентов, сумма компенсаций - 7 млн евро

В связи с ущербом, который был нанесен сильным шквалистым ветром на прошлой неделе, в страховые компании обратились более 6,2 тыс. пострадавших, они запросили компенсацию ущерба в размере 7 млн евро.

Ева Нарашкевичюте-Кубиле, руководитель проектов Ассоциации страховщиков Литвы, заявила, что это рекордные цифры.

"По данным на сегодняшний день, страховые компании уже зафиксировали рекордное количество как зарегистрированных случаев причинения ущерба, так и забронированных средств для их возмещения. Около 6,2 тысяч клиентов уже обратились в страховые компании за компенсацией, для возмещения нанесенного им ущерба уже забронировано более 7 млн евро", - заявила в понедельник в интервью Радио ЛРТ представитель страховых компаний.

"Это самый большой ущерб в истории, причиненный одной бурей", — добавила она.

По словам Е. Нарашкевичюте-Кубиле, в последний раз самые большие убытки были зафиксированы в августе 2010 года, когда они составила 2 млн евро.

Штормовая погода была зафиксирована в Литве в начале прошлой недели. Пожарные убрали сотни упавших деревьев с дорог и зданий, автомобили были повреждены градом, а в Жагаре от упавшего дерева погибла женщина.