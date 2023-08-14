Naujienų srautas

Буря на Балтике
Новости 17 мин. назад

Из-за шквала к страховщикам обратились 6,2 тыс. клиентов, сумма компенсаций - 7 млн евро

Гигантский реактор для модернизации завода нефтеперерабатывающей и импортирующей нефть компании Orlen Lietuva
Новости 1 ч. назад

Orlen Lietuvа: застрявший гигантский реактор возобновит движение в понедельник вечером

Nekilnojamasis turtas
Новости 2 ч. назад

Осень не за горами: в Литве число ищущих жилье в аренду увеличилось вдвое

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
Новости 2 ч. назад

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке

Граница
Новости 3 ч. назад

"Будут страдать простые люди“: как на закрытие КПП на границе с Беларусью реагируют жители Литвы

Российские рубли
Новости 4 ч. назад

Курс доллара США в России пробил отметку в 100 рублей

Наемники ЧВК «Вагнер» на границе Беларуси с Польшей
Новости 5 ч. назад

Военный эксперт о вагнеровцах в Беларуси: «Возможны как гибридные методы провокаций, так и реальные столкновения»

Киевский монумент "Родина-мать"
Новости 5 ч. назад

Томас Иванаускас начинает работу в должности атташе по культуре в Украине

Jelena Kotionočkina
Новости 7 ч. назад

Российская активистка: «В Литве на протестах к нам подходили местные русские и говорили, что Путин все правильно делает»

Российский военный билет
Новости 7 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Мантас Адоменас
Новости 8 ч. назад

Адоменасу за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 800 - 1100 евро

Врачи Алитусской больницы
Новости 8 ч. назад

В Литве в следующем году можно будет обращаться не только к семейному врачу, но и к медсестре - рады не все

Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка)
Новости 9 ч. назад

Верка Сердючка выступит в Риге с большим концертом

Война России против Украины (ассоциативное фото)
Новости 1 д. назад

В результате российского обстрела в Херсонской области погибли шесть человек

Пегги Джонс
Новости 1 д. назад

На женщину в Техасе одновременно напали ястреб и змея

Илон Маск
Новости 1 д. назад

Маск заявил, что бой с Цукербергом пройдет в «эпическом месте»

Новости2023.08.14 17:21

Из-за шквала к страховщикам обратились 6,2 тыс. клиентов, сумма компенсаций - 7 млн евро

B
BNS, LRT.lt 2023.08.14 17:21
Буря на Балтике
Буря на Балтике / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В связи с ущербом, который был нанесен сильным шквалистым ветром на прошлой неделе, в страховые компании обратились более 6,2 тыс. пострадавших, они запросили компенсацию ущерба в размере 7 млн евро.

Ева Нарашкевичюте-Кубиле, руководитель проектов Ассоциации страховщиков Литвы, заявила, что это рекордные цифры.

"По данным на сегодняшний день, страховые компании уже зафиксировали рекордное количество как зарегистрированных случаев причинения ущерба, так и забронированных средств для их возмещения. Около 6,2 тысяч клиентов уже обратились в страховые компании за компенсацией, для возмещения нанесенного им ущерба уже забронировано более 7 млн евро", - заявила в понедельник в интервью Радио ЛРТ представитель страховых компаний.

"Это самый большой ущерб в истории, причиненный одной бурей", — добавила она.

По словам Е. Нарашкевичюте-Кубиле, в последний раз самые большие убытки были зафиксированы в августе 2010 года, когда они составила 2 млн евро.

Штормовая погода была зафиксирована в Литве в начале прошлой недели. Пожарные убрали сотни упавших деревьев с дорог и зданий, автомобили были повреждены градом, а в Жагаре от упавшего дерева погибла женщина.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Гигантский реактор для модернизации завода нефтеперерабатывающей и импортирующей нефть компании Orlen Lietuva
5
1 ч. назад

Orlen Lietuvа: застрявший гигантский реактор возобновит движение в понедельник вечером

5
Nekilnojamasis turtas
2 ч. назад

Осень не за горами: в Литве число ищущих жилье в аренду увеличилось вдвое

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
2 ч. назад

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке

Граница
3 ч. назад

"Будут страдать простые люди“: как на закрытие КПП на границе с Беларусью реагируют жители Литвы

Российские рубли
4 ч. назад

Курс доллара США в России пробил отметку в 100 рублей

Наемники ЧВК «Вагнер» на границе Беларуси с Польшей
Интервью ЛРТ
5 ч. назад
Интервью ЛРТ

Военный эксперт о вагнеровцах в Беларуси: «Возможны как гибридные методы провокаций, так и реальные столкновения»

Киевский монумент "Родина-мать"
5 ч. назад

Томас Иванаускас начинает работу в должности атташе по культуре в Украине

Jelena Kotionočkina
Интервью LRT.lt 10
7 ч. назад
Интервью LRT.lt

Российская активистка: «В Литве на протестах к нам подходили местные русские и говорили, что Путин все правильно делает»

10
Российский военный билет
7 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Мантас Адоменас
8 ч. назад

Адоменасу за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 800 - 1100 евро

Граница
2023.08.14 13:52

"Будут страдать простые люди“: как на закрытие КПП на границе с Беларусью реагируют жители Литвы

Наемники ЧВК «Вагнер» на границе Беларуси с Польшей
Интервью ЛРТ
2023.08.14 12:37
Интервью ЛРТ

Военный эксперт о вагнеровцах в Беларуси: «Возможны как гибридные методы провокаций, так и реальные столкновения»

Jelena Kotionočkina
Интервью LRT.lt 10
2023.08.14 10:31
Интервью LRT.lt

Российская активистка: «В Литве на протестах к нам подходили местные русские и говорили, что Путин все правильно делает»

10
Врачи Алитусской больницы
7
2023.08.14 09:03

В Литве в следующем году можно будет обращаться не только к семейному врачу, но и к медсестре - рады не все

7
Российский военный билет
2023.08.14 10:20

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Мантас Адоменас
2023.08.14 09:08

Адоменасу за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 800 - 1100 евро

Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка)
2023.08.14 08:29

Верка Сердючка выступит в Риге с большим концертом

Nekilnojamasis turtas
2023.08.14 15:33

Осень не за горами: в Литве число ищущих жилье в аренду увеличилось вдвое

Российские рубли
2023.08.14 13:02

Курс доллара США в России пробил отметку в 100 рублей

Киевский монумент "Родина-мать"
2023.08.14 11:51

Томас Иванаускас начинает работу в должности атташе по культуре в Украине