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В результате российского обстрела в Херсонской области погибли шесть человек

BN
BBC News Русская служба 2023.08.13 14:40
Война России против Украины (ассоциативное фото)
Война России против Украины (ассоциативное фото) / фото AP

Как сообщают местные власти, четыре человека погибли в селе Широкая Балка, среди них семья с дочкой 23 дней от роду, а 12-летний мальчик был госпитализирован в критическом состоянии.

Позже стало известно, что мальчик умер. Таким образом, российский снаряд убил всю семью: папу, маму, 12-летнего сына и дочку 23 дней от роду.

Как сообщает официальный телеграм-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в соседнем селе Станислав погибли двое мужчин, одна женщина получила ранения. Там насчитали 12 попаданий снарядов.

Широкая Балка и Станислав расположены на северном берегу Днепровского лимана Черного моря, к западу от Херсона. Южный берег лимана оккупирован российскими войсками.

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