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Новости2023.08.13 08:50

Предлагается узаконить обязательную страховку некоторых видов электросамокатов

УШ ГМ СТ LRT.lt
Урте Шлявайте, Года Малинаускайте, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt 2023.08.13 08:50
Электросамокат
Электросамокат / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство финансов во исполнение директивы Европейского Союза зарегистрировало изменения в законах – увеличен перечень транспортных средств, подлежащих обязательному страхованию. В перечень включены и более мощные электросамокаты.

Жители Вильнюса убеждены, что по мере того, как самокаты становятся все популярнее, а аварии становятся все более неизбежными, водители должны страховать эти транспортные средства.

«Самокатчики действительно ездят не слишком медленно и несколько раз чуть не свалились на пешеходном переходе, так что я считаю обязательную страховку очень позитивным делом», - сказал в интервью телевидению LRT один житель столицы.

«Лучше иметь страховку, чем не иметь», - продолжила ту же мысль другая собеседница.

Электросамокат
Электросамокат / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Уже скоро водителям некоторых электрических самокатов, возможно, придется оплачивать страховку. Министерство финансов предлагает страховать не только весь регистририруемый транспорт, но и электрические транспортные средства, такие как электросамокаты. По словам вице-министра финансов, страхование будет обязательным для самокатов, максимальная скорость которых составляет свыше 25 километров в час, или тех, что весят свыше 25 килограммов и развивают скорость до 14 километров в час.

«С увеличением количества таких транспортных средств вполне естественно, что и регулирование должно становиться более строгим. Надо будет обязательно обращаться в страховую компанию и заключать договор страхования», - поясняет вице-министр финансов Вайда Маркявичене.

Электросамокат
Электросамокат / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вице-министр финансов говорит, что пока не знает, каковы могут быть цены на страховку. Это будут решать сами страховщики, оценив, сколько таких транспортных средств имеется и какой ущерб может быть причинен. По словам Маркявичене, нововведение не повлияет на ценовую политику страховых компаний, ведь с появлением директивы Евросоюза максимальные страховые выплаты за причиненный ущерб также увеличатся.

«За ущерб, причиненный человеку, эта сумма увеличивается с нынешнего максимума в 5 миллионов почти до 6,5 миллиона. А в случае порчи имущества максимальная сумма ущерба вырастает от 1 миллиона до 1,36 миллиона евро», - говорит вице-министр.

Электросамокат
Электросамокат / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Тем временем, по наблюдению страховых компаний, количество несчастных случаев, связанных с электросамокатами, увеличивается, а забота о своем здоровье становится редким явлением.

«В этом году мы ежемесячно регистрировали около 20-25 случаев по всей Литве, и с каждым годом их количество увеличивается», - говорит представитель ВТА Эрнестас Голянчикас.

Вопрос о страховании электросамокатов будет решаться в Сейме осенью. Ожидается, что изменения вступят в силу до конца года.

Электросамокат
Электросамокат
Электросамокат
Электросамокат
# Литва
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