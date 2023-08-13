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Новости2023.08.13 09:40

Находка в Кярнаве: студент обнаружил «длинные», которыми в древности пользовались для денежных расчетов

ЭБ LRT.lt
Элизабет Бяржанските, LRT.lt 2023.08.13 09:40
Раскопки в Кярнаве
Раскопки в Кярнаве / „Kernavės archeologinės vietovės“ nuotr.

Во время летней практики студенты исторического факультета Вильнюсского университета, изучая остатки разрушенного Кярнавского поместья, обнаружили клад с так называемыми «литовскими длинными», которые в XIII-XIV веках использовались для денежных расчетов.

Как сообщается в посте Facebook-группы «Kernavės archeologinės vietovės», «литовские длинные» – это полукруглые серебряные палочки определенной массы, предназначенные для денежных расчетов. Они были распространены по всему региону, населенному белыми племенами, с XI века до второй половины XIV века, когда появились первые монеты.

«Литовские длинные» были особо крупной денежной единицей – за один такой слиточек можно было купить 14 овец, поэтому их часто разрубали на более мелкие части (обычно перерезали пополам).

«Раньше мы в Кярнаве находили только кусочки этих предметов – люди разрубали их, чтобы заплатить за товар: сколько нужно заплатить, столько и отрубали. Поэтому нам попадались не целые «длинные», а отдельные части», – говорит участница раскопок, археолог Кярнавского заповедника и докторант Вильнюсского университета Довиле Балтрамеюнайте.

Однако клад, найденный студентами 11 августа, был особым. Как говорит Балтрамеюнайте, они обнаружили два совсем целых продолговатых предмета и несколько отдельных фрагментов.

В Кярнаве обнаружены «литовские длинные»
В Кярнаве обнаружены «литовские длинные» / „Kernavės archeologinė vietovė“

Балтрамеюнайте говорит, что целью раскопок был сбор дополнительной информации о Кярнавском поместье, находившемся тут в XIX веке. Предполагается, что тогда можно будет реконструировать одну из хозяйственных построек поместья – «старый дом», некоторые стены которого до сих пор напоминают о прошлом.

«Вообще-то на территории бывшего поместья находится то, что студенты называют «старым домом» – именно под этим названием он известен. Он зафиксирован еще на ранних немецких фотографиях начала ХХ века. Ну, а как свидетельствуют исторические источники, здесь после волочной померы располагалось поместье. Поместье было казенным, не очень богатым, но все же были известны его управляющие и примерное местонахождение.

Сейчас планируется этот старый дом, находящийся в аварийном состоянии, отстроить, чтобы приспособить к общественным нуждам, поэтому мы хотим собрать побольше данных о том, как выглядело поместье, где именно пролегали фундаменты. Вот это и является целью раскопок», – говорит докторант Вильнюсского университета.

Раскопки в Кярнаве
Раскопки в Кярнаве / „Kernavės archeologinė vietovė“

Ожидается, что раскопки будут продолжаться еще две недели. Так что, по словам собеседницы, не исключено, что появится и больше хороших новостей.

«Мы надеемся на новые находки, потому что не все «литовские длинные» находились в одном месте – один был чуть дальше, – что говорит о том, что клад разбросан. Так что, будем еще расширяться, открывать поверхности и на следующей неделе ждать новостей», – говорит археолог Кярнавского заповедника Довиле Балтрамеюнайте.

Раскопки в Кярнаве
В Кярнаве обнаружены «литовские длинные»
Раскопки в Кярнаве
# Литва# история
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