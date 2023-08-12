Вице-министр иностранных дел Адоменас подает в отставку из-за вождения в нетрезвом виде

Заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас подает в отставку из-за того, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом он сообщил в субботу в своем аккаунте в Facebook.

«Я совершил большую и непростительную ошибку – вел машину, будучи нетрезвым. Поэтому ухожу в отставку с должности вице-министра иностранных дел.

После вчерашней вечеринки с друзьями, которая затянулись допоздна, я поспал семь часов, думая, что протрезвею, и поехал искупаться в озере, находящемся в трех километрах от городка в Молетском районе. Выяснилось, что я ошибся – на обратном пути меня проверила полиция и установила 0,62 промилле алкогольного опьянения. Это только моя вина. Очень сожалею из-за случившегося. Не пытаюсь оправдываться. Извиняюсь перед всеми, чье доверие я обманул своими действиями», – пишет Адоменас на своей странице в Facebook.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис расценивает решение своего заместителя уйти в отставку как адекватный шаг.

«До сегодняшнего дня у меня не было нареканий к вице-министру в связи с качеством его работы. Его решение уйти в отставку из-за того, что он сел за руль в нетрезвом виде, считаю адекватным шагом», – говорится в комментарии, который министр прислал агентству ELTA.

Габриэлюс Ландсбергис / AP nuotr.

В интервью радио LRT Мантас Адоменас подтвердил, что уведомил министра о своей отставке.

«Я сообщил министру, больше комментировать нечего – это моя вина, моя ошибка и все», – сказал он.

Мантас Адоменас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Адоменас работал вице-министром иностранных дел с середины декабря 2020 года, с момента формирования правительства.

С 2000 по 2018 год он был членом партии Союз Отечества – христианские демократы Литвы, однако впоследствии Наблюдательный комитет партии исключил его из ее рядов за недозволенные связи с концерном «MG Baltic».

В 2008-2020 годах Адоменас был депутатом Сейма, однако в 2020 году проиграл выборы в Раудондварисском одномандатном округе.