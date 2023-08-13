Вильнюс призывает Берлин быстрее разместить в Литве солдат бундесвера

Литва призвала германское правительство поторопиться в связи с обещанным размещением 4000 военнослужащих бундесвера на восточном фланге НАТО.

"Сейчас мы должны сосредоточиться на согласовании амбициозного и быстрого графика полного развертывания", - заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Вильнюс готов "сделать значительные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для размещения немецких войск", указал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Литвы заявил, что его страна разместит в Литве бригаду на постоянной основе, если здесь будет создана ​​необходимая инфраструктура и это не противоречит планам НАТО.

На данный момент в Литве дислоцируется передовой командный элемент бригады; в июне в Литве прошли военные учения, на которые было переброшено около тысячи военнослужащих этой части.