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Новости2023.08.13 05:40

Вильнюс призывает Берлин быстрее разместить в Литве солдат бундесвера

D LRT.lt
DW, LRT.lt 2023.08.13 05:40
Йонас Сурвила
Йонас Сурвила / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва призвала германское правительство поторопиться в связи с обещанным размещением 4000 военнослужащих бундесвера на восточном фланге НАТО.

"Сейчас мы должны сосредоточиться на согласовании амбициозного и быстрого графика полного развертывания", - заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Вильнюс готов "сделать значительные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для размещения немецких войск", указал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Литвы заявил, что его страна разместит в Литве бригаду на постоянной основе, если здесь будет создана ​​необходимая инфраструктура и это не противоречит планам НАТО.

На данный момент в Литве дислоцируется передовой командный элемент бригады; в июне в Литве прошли военные учения, на которые было переброшено около тысячи военнослужащих этой части.

# Литва
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