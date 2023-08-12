В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Польское издание Gazeta Krakowska сообщает, что на улицах Кракова были замечены наклейки с рекламой российского ЧВК «Вагнер», которое вело боевые действия во время войны в Украине, предприняло попытку мятежа в России и воюет в многочисленных конфликтах в Африке.

Gazeta Krakowska передает со ссылкой на члена городского совета Кракова Лукаша Вантуха, что наклейки обнаружены на нескольких улицах города.

На них изображен логотип ЧВК «Вагнер», слова на английском языке «Мы здесь, присоединяйтесь к нам» и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт компании.

В публикации сказано, что в числе прочего такие наклейки появились в одном из краковских общественных туалетов.

Представитель полиции Кракова сообщил изданию, что правоохранительные органы получили несколько сообщений о появлении наклеек и начали расследование. Вантух также публикует фотографию наклеек в своем фейсбуке.

Сайт ЧВК «Вагнер», на который указывает QR-код с наклейки, сообщает, какие документы необходимы для вербовки, но уточняет, что прием наемников сейчас приостановлен.

В конце июля телеграм-канал ЧВК «Вагнер», в котором размещаются объявления о работе в этой структуре, сообщил, что компания на неопределенный срок приостанавливает работу региональных центров по вербовке наемников. В объявлении утверждается, что такое решение принято «в связи с наличием большого кадрового резерва».

Еще в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа, ЧВК «Вагнер» продолжала вербовать наемников по всей России.

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