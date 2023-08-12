Naujienų srautas

Здание Государственной думы России
Новости 2 мин. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
Новости 12 мин. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
Новости 47 мин. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
Новости 47 мин. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
Новости 56 мин. назад

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
Новости 57 мин. назад

Бежавшего в Литву лейтенанта Королева отправили в миграционный центр в Пабраде

150-летнее баньяновое дерево в Лахайне, 10 августа 2023 года
Новости 1 ч. назад

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории штата

Иван Королев был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе
Новости 1 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
Новости 1 ч. назад

Союз либералов призывает консерваторов вернуться к внешнеполитическому соглашению

Белорусско-литовская граница
Новости 16 ч. назад

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
Новости 16 ч. назад

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Владимир Зеленский
Новости 17 ч. назад

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Саммит НАТО в Вильнюсе
Новости 17 ч. назад

В июле в центре внимания враждебной пропаганды был саммит НАТО

Протесты в Беларуси
Новости 18 ч. назад

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

Саулюс Сквернялис
Новости 18 ч. назад

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

А. Навальный
Новости 19 ч. назад

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"

Новости2023.08.12 08:12

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории штата

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.12 08:12
150-летнее баньяновое дерево в Лахайне, 10 августа 2023 года
150-летнее баньяновое дерево в Лахайне, 10 августа 2023 года / фото AP

Пожары на гавайском острове Мауи стали самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата. Число погибших от них людей увеличилось до 67.

Количество жертв нынешних пожаров превысило число погибших из-за цунами в 1960 году – через год после вхождения Гавайев в состав США. Тогда погиб 61 человек.

Помимо людей, от огня и дыма на Мауи погибли животные, а также обуглилось древнейшее на острове 150-летнее баньяновое дерево. Куча мёртвых кошек и петухов соседствует с кучей чёрных веток баньяна, описывает Associated Press картину в Лахайне – бывшей столице Гавайского королевства, почти полностью уничтоженной огнём.

"Мы ожидаем наплыва сотен животных, получивших ожоги, потерявшихся в процессе эвакуации и нуждающихся в специальном уходе из-за вдыхания дыма", говорится в заявлении "Гуманитарного общества Мауи". Организация попросила помочь, а также создала фейсбук-группу взаимопомощи "Maui Fires Pets Help Group".

Также на Гавайях росло 44% всех исчезающих и находящихся под угрозой растений США. Учёные пока не могут точно оценить масштаб потерь, но говорят, что восстановление одних займёт годы, а другие уже не возродятся.

Радио Свобода

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Здание Государственной думы России
2 мин. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
12 мин. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
47 мин. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
47 мин. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
56 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
57 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Бежавшего в Литву лейтенанта Королева отправили в миграционный центр в Пабраде

Иван Королев был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе
1 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
1 ч. назад

Союз либералов призывает консерваторов вернуться к внешнеполитическому соглашению

Белорусско-литовская граница
16 ч. назад

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
16 ч. назад

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Дорога на улице Лепкальнис
8
2023.08.11 12:04

Жители улицы Лепкальнё в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез

8
Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
2023.08.11 16:19

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Белорусско-литовская граница
2023.08.11 17:07

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Саулюс Сквернялис
Интервью ЛРТ 8
2023.08.11 14:44
Интервью ЛРТ

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

8
Владимир Зеленский
2023.08.11 15:41

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Протесты в Беларуси
2023.08.11 15:03

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

Литовско-беларусская граница
2023.08.11 12:37

Автомобиль литовских пограничников мог нарушить границу с Беларусью

Центр регистрации украинских беженцев
2023.08.11 10:42

В Литве за последние полгода было выдано рекордное количество ВНЖ

Ингрида Шимоните
2023.08.11 11:49

Премьер Литвы: "Охрана границы с Беларусью усилена"

А. Навальный
2023.08.11 14:15

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"