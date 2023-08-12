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Бежавшего в Литву лейтенанта Королева отправили в миграционный центр в Пабраде

BN
BBC News Русская служба 2023.08.12 08:20
Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство» / фото Би-би-си

Лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы на вильнюсском автовокзале 10 августа.

Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313-39 (копия военного билета есть в распоряжении Би-би-си) — это «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края. Би-би-си направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации.

После задержания в Вильнюсе военнослужащего вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки и откуда смог связаться со специальным корреспондентом Би-би-си Ильей Барабановым.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», — сказал Иван Королев Би-би-си.

Удостоверение личности Ивана Королева
Удостоверение личности Ивана Королева / фото Би-би-си

«Я принимал участие в СВО, но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, — утверждает офицер. — Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину». Независимым подтверждением этой информации Би-би-си на данный момент не располагает.

Заявление от офицера-артиллериста, который был «заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада» 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

Би-би-си обратилась к миграционным властям Литвы за комментарием и ожидает ответа.

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Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
Удостоверение личности Ивана Королева
BBC News
# Литва# Война в Украине
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