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Новости2023.08.13 08:10

Кремлевcкая дезинформация о западных СМИ как зеркальный перенос ответственности

ГА
Голос Америки 2023.08.13 08:10
Индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые исследуют возможности для использования иностранных цифровых продуктов и решений в интересах Кремля, созданные в России летом 2022 года
Индустриальные центры компетенций (ИЦК), которые исследуют возможности для использования иностранных цифровых продуктов и решений в интересах Кремля, созданные в России летом 2022 года / фото AP

Пресс-секретарь президента РФ обвинил Запад в «военной цензуре».

2 августа пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков принял участие в панельной дискуссии «Элементы социальной инженерии» на молодежном форуме в подмосковном Солнечногорске.

По словам представителя Кремля, западные СМИ якобы «получают указиловки, методички от своих спецслужб», которые, как он выразился, в основном являются «профессионально подготовленными фейками».

«Там очень много серьезных СМИ, много талантливых журналистов, умных, профессиональных, но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры», - сказал Песков.

Этому манипулятивному и лживому заявлению пресс-секретаря президента РФ посвящен исследовательский материал проекта «Полиграф», интернет-ресурса, созданного «Голосом Америки», с целью препятствовать распространению лжи и пропаганды в мировых СМИ и социальных сетях (Polygraph.info).

Инсинуации Пескова является примером «зеркального переноса ответственности» - циничного обвинения Запада в том, что делает сама Россия.

Москва с самого начала использовала российские средства массовой информации в качестве оружия в своей гибридной войне против Украины, в том числе для того, чтобы представить свою агрессивную войну как «заговор Запада против России».

Аудитория в Нью-Дели, Индия, расхохоталась после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с тем же самым ложным утверждением в марте.

В прошлом году Россия ввела строгие меры цензуры, криминализировав правдивые репортажи о войне. Однако теперь Песков утверждает, что это якобы именно «западные СМИ» живут в условиях «военной цензуры».

Подобно другим авторитарным режимам, российское правительство регулярно обращается к «западным СМИ» так, как будто они единообразно представляют интересы своих правительств.

Однако, в отличие от российской государственной машины пропаганды, западные СМИ имеют различные структуры финансирования и собственности, не говоря уже о редакционных линиях.

Цензура и пропаганда в самой России

Российское правительство начало войну с независимыми СМИ в 2000 году, вскоре после того, как Владимир Путин стал президентом РФ, и отчасти в ответ на критическое освещение жестокой войны в Чечне.

Кремль уже давно контролирует три основных телеканала, из которых большинство россиян до сих пор узнают новости.

В течение многолетнего правления Путина Кремль систематически ликвидировал или захватывал все независимые средства массовой информации. Этот процесс активизировался после негласного вторжения России в Украину в 2014 году.

В декабре 2013 года - примерно через две недели после начала протестов на Евромайдане в Украине - Путин распустил государственное информационное агентство РИА Новости, которое пыталось вести редакционную политику и критически освещать внутренние дела России.

Созданное на его месте государственное информационное агентство - МИА «Россия сегодня» - владеет и управляет вещательной компанией «Спутник» и информационным агентством РИА «Новости». Главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян также является главным редактором RT (ранее Russia Today).

В базе данных российского Федерального агентства по управлению государственным имуществом МИА «Россия сегодня» указано как «собственность правительства Российской Федерации».

МИА «Россия сегодня» в своей редакционной политике полностью представляет интересы Кремля и играет центральную роль в почти десятилетней пропагандистской войне России против Украины.

В марте 2014 года главный редактор либерального новостного сайта Lenta.ru была заменена прокремлевским сотрудником, после того, как она опубликовала интервью с Дмитрием Ярошем, лидером украинского движения «Правый сектор».

Позже журналисты «Ленты.ру» создали новостное издание «Медуза», которое во избежании российского режима цензуры сегодня работает за пределами России - в Латвии.

Преследования журналистов и независимых СМИ в России

На снимке с экрана видно, что независимый новостной сайт Meduza обязан теперь показывать уведомление в соответствии с российским законом об иностранных агентах в СМИ.

В уведомлении говорится: «Данный материал создан и (или) распространен иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента».

Независимые СМИ РФ уже давно сталкиваются с санкционированными государством преследованиями. Некоторых заставили зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», что Даниэль Салару, сотрудник Международного института прессы (International Press Institute - IPI), всемирной сети редакторов, руководителей СМИ и ведущих журналистов, назвал «ключевым инструментом подавления независимых СМИ».

Вторжение в Украину в 2022 году привело к еще большему усилению режима российской цензуры.

В России принят закон, запрещающий называть войну в Украине «войной». Сообщающий о том, что Кремль считает ложной информацией о своей войне в Украине или о российских вооруженных силах, может быть наказан лишением свободы на срок до 15 лет.

Российский медиа-регулятор Роскомнадзор «обязал» средства массовой информации использовать только «информацию и данные» из «официальных российских источников».

Закон о СМИ заставил несколько российских СМИ прекратить освещение войны в Украине. Либеральная радиостанция «Эхо Москвы» была закрыта за то, что не подвергла цензуре свои репортажи о войне. А журналисты лауреата Нобелевской премии - независимой «Новой газеты» - всей редакцией была вынуждена эмигрировать в Европу.

Российский телеканал «Дождь» прекратил свою деятельность в России и в конце концов переехал в Нидерланды. (Российские провайдеры кабельного телевидения отказались от «Дождя» еще в 2014 году.)

В июле российские власти отнесли «Дождь» к «нежелательным» организациям.

Членство в нежелательной организации по российскому законодательству карается лишением свободы.

Роскомсвобода, российская неправительственная организация, выступающая за свободу информации и цифровое равенство, заявила, что в первый год войны Роскомнадзор подверг цензуре 10 000 интернет-ресурсов. Ряд веб-сайтов и соцсетей, в том числе «Голос Америки», Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», BBC, DW, Facebook и Twitter, были заблокированы.

Небольшие независимые российские новостные порталы, в том числе «Медиазона», «Республика», «Тайга.инфо» и «ЛентаЧел», попытались оспорить меры Роскомнадзора по установлению цензуры в суде.

В феврале «Сетевые свободы» (Net Freedoms Project) подсчитали, что в первый год после вторжения России в Украину из России эмигрировало не менее 1000 журналистов «из-за угрозы уголовного преследования и запрета на профессиональную деятельность».

Журналисты, пользователи социальных сетей и представители оппозиции, отказывающиеся следовать линии Кремля, столкнулись с уголовным преследованием.

13 апреля 2022 года российский журналист Михаил Афанасьев был заключен в тюрьму за «публикацию заведомо ложной информации о вооруженных силах России». Его преступление: написание фактологического доклада о служащих российской Нацгвардии из Хакасии, его родной республики в Сибири, которые отказались воевать в Украине.

Этнические меньшинства по всей Сибири также стали частыми мишенями за нарушения российской цензуры в ходе военной мобилизации России на войну в Украину.

Также 13 апреля 2022 года по тому же обвинению был арестован Сергей Михайлов, журналист из Алтая. Он призывал к санкциям в отношении России из-за войны в Украине.

Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

Мария Пономаренко, журналистка из алтайского города Барнаула, была приговорена к шести годам лишения свободы за публикацию в социальной сети о смертоносном авиаударе России по театру, который использовался в качестве убежища для гражданских лиц в украинском городе Мариуполь, в результате которого, как сообщается, погибли сотни человек.

В июне Пономаренко и еще четверо осужденных за высказывания против войны в Украине получили премию Бориса Немцова за «смелость в деле защиты демократических прав и свобод».

Премия названа в честь Бориса Немцова, лидера оппозиции, убитого недалеко от Кремля в Москве в феврале 2015 года. Немцов работал над опубликованным затем посмертно отчетом о российских солдатах, тайно воевавших в то время в Украине.

В апреле один из лидеров российской оппозиции - Владимир Кара-Мурза - был приговорен к 25 годам лишения свободы за распространение того, что российские власти назвали «ложными сведениями» о российской армии.

Amnesty International заявила, что обвинения против Кара-Мурзы проистекают «исключительно из его права на свободу слова».

2 августа 67-летний пенсионер Тахир Арсланов был приговорен к трем годам лишения свободы за утверждения о том, что «кремлевские фашисты» ведут агрессивную войну в Украине, и за призывы к сожжению военкоматов.

В Мировом индексе свободы прессы за 2023 год, составленном организацией «Репортеры без границ», Россия заняла 164-е место из 180 стран мира.

Голос Америки

# В мире# Россия# фейки
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