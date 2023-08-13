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Новости2023.08.13 11:40

На женщину в Техасе одновременно напали ястреб и змея

BN
BBC News Русская служба 2023.08.13 11:40
Пегги Джонс
Пегги Джонс / фото CBS/PEGGY JONES

Жительница Техаса получила серьезные травмы после того, как на нее одновременно напали ястреб и змея.

Змея упала на 64-летнюю Пегги Джонс прямо с неба, когда она подстригала газон в своем саду. Инцидент произошел 25 июля в городе Силсби, расположенном около границы Техаса с Луизианой.

Рептилию выронил пролетавший над ее домом ястреб, который немедленно попытался забрать свою добычу.

В результате змея повисла на руке жительницы Техаса и начала атаковать ее лицо, а ястреб вонзил в нее свои когти.

«Я попыталась сбросить змею, но она обвилась вокруг моей руки, — рассказала Джонс телекомпании CBS News. — Змея била меня в лицо, ударила по очкам пару раз… Я все пыталась ее скинуть, но она упорно держалась».

Джонс сразу поняла, что змею, скорее всего, «потеряла» хищная птица, потому что в момент нападения женщина находилась на открытом пространстве, так что с дерева рептилия упасть не могла.

Пегги Джонс на поле, где на нее напали змея и ястреб
Пегги Джонс на поле, где на нее напали змея и ястреб / фото CBS/PEGGY JONES

Догадка быстро подтвердилась: теперь ее атаковал еще и ястреб.

«Ястреб появился так же внезапно, как и змея, — рассказывает Джонс. — Он схватил змею, которая висела на моей руке, и попытался ее утащить. При этом он захватил еще и мою руку. Ястреб схватил мою руку — и змею вместе с ней!»

Поскольку у хищной птицы сразу не вышло отделить змею от Пегги Джонс, она несколько раз вонзила когти в ее руки.

Поединок закончился победой ястреба, который унес свою добычу, после чего потрясенный муж Пегги Джонс увез свою супругу в больницу.

«У меня были проколы кожи, порезы, царапины и сильные кровоподтеки», — говорит Джонс. Она добавляет, что во время нападения змея сломала ей очки.

Женщина говорит, что двойное нападение было для нее очень травмирующим переживанием.

Когда она боролась с ястребом и змеей, Джонс стала бояться, что животные ее убьют. После инцидента ей стало трудно заснуть.

Впрочем, в интервью CBS News женщина рассказывает, что в Техасе происшествия с дикими животными — не редкость.

«Я и раньше видела, как ястреб хватал змею. Они подобные вещи делают, они таким образом убивают добычу», — говорит Джонс.

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Пегги Джонс
Пегги Джонс на поле, где на нее напали змея и ястреб
BBC News
# В мире
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