Naujienų srautas

Автомобиль "Яндекс. Такси" на улице Тбилиси
Новости 29 мин. назад

В Грузии «Яндекс. Такси» проверят на сотрудничество с ФСБ

«Эмми»
Новости 34 мин. назад

Церемонию вручения премий «Эмми» перенесли на январь

Фильм «Барби» вышел в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии, но в Кувейте и Ливане его запретили
Новости 44 мин. назад

«Противоречит ценностям веры и морали». В Ливане и Кувейте запретили фильм «Барби»

Александр Невзоров
Новости 1 ч. назад

Александра Невзорова оштрафовали за «унижение достоинства» семи групп

Российские военнослужащие
Новости 2 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч российских военных в Украине

Фернандо Вильявисенсио был известным в Эквадоре журналистом-расследователем, а два года назад пошел в политику, став депутатом парламента
Новости 2 ч. назад

Убийство кандидата в президенты Эквадора: уходящий президент объявил ЧП и позвал на помощь ФБР

Здание Государственной думы России
Новости 3 ч. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
Новости 3 ч. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
Новости 3 ч. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
Новости 3 ч. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
Новости 3 ч. назад

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
Новости 3 ч. назад

Бежавшего в Литву лейтенанта Королева отправили в миграционный центр в Пабраде

150-летнее баньяновое дерево в Лахайне, 10 августа 2023 года
Новости 4 ч. назад

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории штата

Иван Королев был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе
Новости 4 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
Новости 4 ч. назад

Союз либералов призывает консерваторов вернуться к внешнеполитическому соглашению

Белорусско-литовская граница
Новости 19 ч. назад

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Новости2023.08.12 11:35

«Противоречит ценностям веры и морали». В Ливане и Кувейте запретили фильм «Барби»

BN
BBC News Русская служба 2023.08.12 11:35
Фильм «Барби» вышел в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии, но в Кувейте и Ливане его запретили
Фильм «Барби» вышел в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии, но в Кувейте и Ливане его запретили / фото EPA

Власти Ливана и Кувейта запретили кинотеатрам показывать новый фильм «Барби», заявив, что его содержание противоречит консервативным ценностям их стран.

Долгожданная кинокомедия американского инди-режиссера Греты Гервиг, уже собравшая в мировом прокате более миллиарда долларов, в четверг должна была, наконец, выйти на широком экране и в странах Ближнего Востока.

Изначально дату ближневосточного релиза фильма отодвинула с 19 июля на конец августа Саудовская Аравия. Как сообщает издание Variety, местные цензоры добивались от кинокомпании правок, касающихся упоминаний ЛГБТ-людей.

В отличие от других фильмов, запрещенных на Ближнем Востоке, в «Барби» нет сцен, открыто демонстрирующих однополые отношения.

В Саудовской Аравии вопросы с кинокомпанией были решены, и дату выхода фильма на Ближнем Востоке назначили на 10 августа. Но в последний момент помешать показу картины в своих странах решили правительства Кувейта и Ливана.

В Кувейте запрет объяснили тем, что фильм не соответствует «принципам общественной этики» страны, а Ливане в нем обнаружили пропаганду гомосексуализма.

В среду комитет по кинематографической цензуре про Министерстве информации и печати Кувейта заявил, что запрещает показ не только «Барби», но и австралийского фильма ужасов «Поговори со мной».

«Комитет отметил, что оба фильма пропагандируют идеи и убеждения, чуждые кувейтскому обществу и общественному порядку», — объяснил это решение замглавы министерства Лафи Аль-Субейе, которого цитирует национальное новостное агентство страны Kuna.

По словам чиновника, чтобы иностранные фильмы соответствовали этическим стандартам для показа в Кувейте, комитет обычно приказывает «цензурировать сцены, противоречащие общественной этике».

Но если фильм «несет в себе чуждые концепции и идейное содержание, либо неприемлемое поведение, комитет решает запретить этот материал в целом», — подчеркнул Аль-Субейе, добавив, что это правило распространяется на всю иностранную продукцию.

В Ливане, как сообщает агентство AP, инициатива запрета на фильм принадлежала Министерству культуры. Его глава Мохаммад Мортада заявил, что фильм «противоречит ценностям веры и морали» и «пропагандирует гомосексуальность и сексуальную трансформацию».

Он направил свои рекомендации в Управление общей безопасности Ливана, которое подчиняется Министерству внутренних дел и традиционно принимает решения о цензуре.

По сообщениям СМИ, Мортада также объяснил свою просьбу тем, что «Барби» высмеивает роль матерей и ставит под сомнение смысл брака.

Первый гей-парад в арабском мире: шесть лет спустя

До недавнего времени Ливан, страна со значительной долей христианского населения, считался одним из самых либеральных и терпимых к ЛГБТ-сообществу государств на Ближнем Востоке. В 2017 году в Бейруте прошел первый в арабском мире гей-парад, ставший после этого ежегодным. Но в последний год настроения в Ливане стали меняться.

Летом 2022 года против ЛГБТ-сообщества усилились гонения после того, как Министерство внутренних дел приказало силам безопасности пресекать мероприятия, «пропагандирующие сексуальные извращения».

А в июле этого года Хассан Насралла, лидер шиитской группировки «Хезболла», входящей в правящую коалицию, заявил, что гомосексуальность представляет собой «неминуемую опасность» для Ливана, и призвал запретить материалы, пропагандирующие ее.

В своей 46-минутной речи он сослался на исламские тексты, призывающие наказывать гомосексуалистов смертной казнью: «В случае гомосексуализма, с первого случая занятия этой практикой, даже если человек не женат, он должен быть убит. И это его судьба в этом мире и в загробной жизни — быть казненным».

В числе других фильмов, которые недавно были запрещены на Ближнем Востоке из-за упоминаний ЛГБТ и вопросов гендерной идентичности, был «Человек-паук: Через вселенные», в трейлере которого есть плакат «Защитите транс-детей». Эту картину не выпустили в прокат в Объединенных Арабских Эмиратах.

Несколько стран Ближнего Востока запретили мультфильм «Базз Лайтер» 2022 года, часть франшизы «Истории игрушек», потому что в нем был показан поцелуй между двумя женщинами.

Кроме того, несколько стран не дали добро на показ картины «Вечные» по мотивам комиксов «Марвел», в которой впервые фигурирует супергерой-гей.

Читайте также:

Фильм «Барби» заработал уже миллиард долларов в мировом прокате

Барбенгеймер: «Барби» победила «Оппенгеймера» (но в выигрыше весь Голливуд)

Комедию Netflix об Иисусе-гее временно запретили в Бразилии. Но потом опять разрешили

BBC News
# Культура
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Автомобиль "Яндекс. Такси" на улице Тбилиси
31 мин. назад

В Грузии «Яндекс. Такси» проверят на сотрудничество с ФСБ

«Эмми»
36 мин. назад

Церемонию вручения премий «Эмми» перенесли на январь

Александр Невзоров
1 ч. назад

Александра Невзорова оштрафовали за «унижение достоинства» семи групп

Российские военнослужащие
2 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч российских военных в Украине

Фернандо Вильявисенсио был известным в Эквадоре журналистом-расследователем, а два года назад пошел в политику, став депутатом парламента
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Убийство кандидата в президенты Эквадора: уходящий президент объявил ЧП и позвал на помощь ФБР

Здание Государственной думы России
3 ч. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
3 ч. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
3 ч. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
3 ч. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
2023.08.11 16:19

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Белорусско-литовская граница
2023.08.11 17:07

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Саулюс Сквернялис
Интервью ЛРТ 8
2023.08.11 14:44
Интервью ЛРТ

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

8
Владимир Зеленский
2023.08.11 15:41

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Протесты в Беларуси
2023.08.11 15:03

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

Литовско-беларусская граница
2023.08.11 12:37

Автомобиль литовских пограничников мог нарушить границу с Беларусью

А. Навальный
2023.08.11 14:15

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"

Саммит НАТО в Вильнюсе
2023.08.11 15:41

В июле в центре внимания враждебной пропаганды был саммит НАТО

Буря в Паневежисе
2023.08.11 13:35

Шторм в Литве повалил более 50 тысяч деревьев

Россия
2023.08.12 08:30

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира