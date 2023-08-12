Naujienų srautas

Автомобиль "Яндекс. Такси" на улице Тбилиси
Новости 50 мин. назад

В Грузии «Яндекс. Такси» проверят на сотрудничество с ФСБ

«Эмми»
Новости 55 мин. назад

Церемонию вручения премий «Эмми» перенесли на январь

Фильм «Барби» вышел в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии, но в Кувейте и Ливане его запретили
Новости 1 ч. назад

«Противоречит ценностям веры и морали». В Ливане и Кувейте запретили фильм «Барби»

Александр Невзоров
Новости 1 ч. назад

Александра Невзорова оштрафовали за «унижение достоинства» семи групп

Российские военнослужащие
Новости 3 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч российских военных в Украине

Фернандо Вильявисенсио был известным в Эквадоре журналистом-расследователем, а два года назад пошел в политику, став депутатом парламента
Новости 3 ч. назад

Убийство кандидата в президенты Эквадора: уходящий президент объявил ЧП и позвал на помощь ФБР

Здание Государственной думы России
Новости 3 ч. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
Новости 3 ч. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
Новости 4 ч. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
Новости 4 ч. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
Новости 4 ч. назад

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Иван Королев: «Не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство»
Новости 4 ч. назад

Бежавшего в Литву лейтенанта Королева отправили в миграционный центр в Пабраде

150-летнее баньяновое дерево в Лахайне, 10 августа 2023 года
Новости 4 ч. назад

Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории штата

Иван Королев был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе
Новости 4 ч. назад

Ещё один российский офицер попросил убежища в Литве

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
Новости 4 ч. назад

Союз либералов призывает консерваторов вернуться к внешнеполитическому соглашению

Белорусско-литовская граница
Новости 19 ч. назад

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Новости2023.08.12 11:50

В Грузии «Яндекс. Такси» проверят на сотрудничество с ФСБ

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.12 11:50
Автомобиль "Яндекс. Такси" на улице Тбилиси
Автомобиль "Яндекс. Такси" на улице Тбилиси / стоп-кадр

Служба защиты персональных данных Грузии приступила к изучению законности обработки персональных данных граждан "Яндекс. Такси", работающей в Грузии с 2020 года.

Ряд местных неправительственных организаций и оппозиционных телекомпаний, близких к партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" развернули кампанию против работы "Яндекс. Такси". Согласно российскому законодательству, через приложение "Яндекс Go" российские спецслужбы могут получить доступ к персональным данным граждан Грузии, утверждают оппозиционеры.

Грузинское отделение "Яндекс Go" в ответ на обвинения ограничилось коротким заявлением, сославшись на опровержение центрального офиса "Яндекс", в котором говорится, что российское законодательство не распространяется на международный бизнес и на пользователей в Грузии, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России. По утверждению "Яндекс Go", все данные пользователей обрабатываются в соответствии с европейскими протоколами по защите персональных данных.

Вместе с тем, по результатам проверки работы "Яндекс Go" , служба защиты персональных данных может рекомендовать правительству запретить работу российского приложения в Грузии. Ожидается, что проверка будет закончена в течение двух недель.

Радио Свобода

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

«Эмми»
56 мин. назад

Церемонию вручения премий «Эмми» перенесли на январь

Фильм «Барби» вышел в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии, но в Кувейте и Ливане его запретили
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Противоречит ценностям веры и морали». В Ливане и Кувейте запретили фильм «Барби»

Александр Невзоров
1 ч. назад

Александра Невзорова оштрафовали за «унижение достоинства» семи групп

Российские военнослужащие
3 ч. назад

Журналисты подтвердили гибель 30 тысяч российских военных в Украине

Фернандо Вильявисенсио был известным в Эквадоре журналистом-расследователем, а два года назад пошел в политику, став депутатом парламента
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Убийство кандидата в президенты Эквадора: уходящий президент объявил ЧП и позвал на помощь ФБР

Здание Государственной думы России
3 ч. назад

Депутат российской Госдумы призвал искать «врагов внутри страны»

F-15K южнокорейских ВВС выпускает ракету Taurus во время учений у западного побережья страны, Южная Корея, 13 сентября 2017 г.
3 ч. назад

Германия ведет переговоры с производителем ракет Taurus об их поставке в Украину

Россия
4 ч. назад

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Студенты
4 ч. назад

Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

Краков
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Кракове появились наклейки с рекламой ЧВК «Вагнер», полиция начала следствие

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
2023.08.11 16:19

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Белорусско-литовская граница
2023.08.11 17:07

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Саулюс Сквернялис
Интервью ЛРТ 8
2023.08.11 14:44
Интервью ЛРТ

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

8
Владимир Зеленский
2023.08.11 15:41

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Протесты в Беларуси
2023.08.11 15:03

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

А. Навальный
2023.08.11 14:15

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"

Саммит НАТО в Вильнюсе
2023.08.11 15:41

В июле в центре внимания враждебной пропаганды был саммит НАТО

Буря в Паневежисе
2023.08.11 13:35

Шторм в Литве повалил более 50 тысяч деревьев

Россия
2023.08.12 08:30

Литовские пограничники подтвердили задержание российского дезертира

Каунасская клиника
2023.08.11 14:08

В Каунасской клинике к 2025 году построят новый инфекционный корпус