КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Пограничные пункты пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе Литвы с Беларусью планируется закрыть со следующей пятницы, подтвердила BNS советник министра транспорта и коммуникаций Габриэле Василяускайте.

Она сказала, что это предварительная дата, которая будет определена министрами на следующей неделе на заседании правительства в среду. Ранее планировалось принять решение в субботу.

В проекте решения правительства, подготовленном Министерством транспорта и коммуникаций, пока определено 15 августа. В проекте предлагается временно приостановить работу пограничных пунктов "Шумскас" и "Тверячюс".

В письме министерства говорится, что временная приостановка деятельности пунктов пропуска предлагается "в связи с геополитическими обстоятельствами и снижением уровня угроз".

Движение будет перенаправляться на КПП "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП и реконструкция которого сейчас подходит к концу. Согласно письму, этот КПП оснащен системой рентгеновского контроля, в то время как КПП "Тверячюс" и "Шумскас" ее не имеют.

Решение о закрытии КПП было принято в связи с возможными угрозами, связанными с переброской в Беларусь части наемников российской частной военной компании "Вагнер".