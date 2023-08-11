Naujienų srautas

Белорусско-литовская граница
Новости 4 мин. назад

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
Новости 52 мин. назад

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Владимир Зеленский
Новости 1 ч. назад

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Саммит НАТО в Вильнюсе
Новости 1 ч. назад

В июле в центре внимания враждебной пропаганды был саммит НАТО

Протесты в Беларуси
Новости 2 ч. назад

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

Саулюс Сквернялис
Новости 2 ч. назад

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

А. Навальный
Новости 2 ч. назад

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"

Каунасская клиника
Новости 3 ч. назад

В Каунасской клинике к 2025 году построят новый инфекционный корпус

Буря в Паневежисе
Новости 3 ч. назад

Шторм в Литве повалил более 50 тысяч деревьев

Литовско-беларусская граница
Новости 4 ч. назад

Автомобиль литовских пограничников мог нарушить границу с Беларусью

Дорога на улице Лепкальнис
Новости 5 ч. назад

Жители улицы Лепкальнё в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез

Оккупированный Крым
Новости 5 ч. назад

В аннексированном Крыму оштрафовали трех девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки

Ингрида Шимоните
Новости 5 ч. назад

Премьер Литвы: "Охрана границы с Беларусью усилена"

Центр регистрации украинских беженцев
Новости 6 ч. назад

В Литве за последние полгода было выдано рекордное количество ВНЖ

Теплая погода
Новости 7 ч. назад

Погода: выходные в Литве будут теплыми

Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар
Новости 7 ч. назад

Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар: накануне там сбили дрон

Новости2023.08.11 17:07

КПП в Шумскасе и Тверячюсе планируют закрыть через неделю

B
BNS 2023.08.11 17:07
Белорусско-литовская граница
Белорусско-литовская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

Пограничные пункты пропуска "Шумскас" и "Тверячюс" на границе Литвы с Беларусью планируется закрыть со следующей пятницы, подтвердила BNS советник министра транспорта и коммуникаций Габриэле Василяускайте.

Она сказала, что это предварительная дата, которая будет определена министрами на следующей неделе на заседании правительства в среду. Ранее планировалось принять решение в субботу.

В проекте решения правительства, подготовленном Министерством транспорта и коммуникаций, пока определено 15 августа. В проекте предлагается временно приостановить работу пограничных пунктов "Шумскас" и "Тверячюс".

В письме министерства говорится, что временная приостановка деятельности пунктов пропуска предлагается "в связи с геополитическими обстоятельствами и снижением уровня угроз".

Движение будет перенаправляться на КПП "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП и реконструкция которого сейчас подходит к концу. Согласно письму, этот КПП оснащен системой рентгеновского контроля, в то время как КПП "Тверячюс" и "Шумскас" ее не имеют.

Решение о закрытии КПП было принято в связи с возможными угрозами, связанными с переброской в Беларусь части наемников российской частной военной компании "Вагнер".

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Картофельные чипсы (ассоциативное изображение)
53 мин. назад

Литовские чипсы "для взрослых" возмутили греческих родителей

Владимир Зеленский
1 ч. назад

Зеленский объявил об увольнении глав всех областных военкоматов

Саммит НАТО в Вильнюсе
1 ч. назад

В июле в центре внимания враждебной пропаганды был саммит НАТО

Протесты в Беларуси
2 ч. назад

Delfi готовится снова опубликовать фильм о протестах в Беларуси - силовики уже отметились в комментариях

Саулюс Сквернялис
Интервью ЛРТ 8
2 ч. назад
Интервью ЛРТ

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

8
А. Навальный
2 ч. назад

Навальный после приговора: "Бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил исторический шанс России"

Каунасская клиника
3 ч. назад

В Каунасской клинике к 2025 году построят новый инфекционный корпус

Буря в Паневежисе
3 ч. назад

Шторм в Литве повалил более 50 тысяч деревьев

Литовско-беларусская граница
4 ч. назад

Автомобиль литовских пограничников мог нарушить границу с Беларусью

Дорога на улице Лепкальнис
8
5 ч. назад

Жители улицы Лепкальнё в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез

8
Дорога на улице Лепкальнис
8
2023.08.11 12:04

Жители улицы Лепкальнё в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез

8
Польские военные
2023.08.10 17:26

Польша перебрасывает 10 тысяч солдат к границе с Беларусью

В ходе пожаров на Гавайях погибли десятки человек
2023.08.10 17:44

В ходе пожаров на Гавайях погибли десятки человек

Дом после дождя
5
2023.08.11 08:32

Жильцы дома в Вильнюсе в отчаянии: после сильного дождя затоплены автостоянка и кладовые

5
Саулюс Сквернялис
Интервью ЛРТ 8
2023.08.11 14:44
Интервью ЛРТ

Сквернялис об ограничениях в отношении белорусов: «Не должно быть так, что в один день мы приглашаем, а в другой – депортируем»

8
Литовско-беларусская граница
2023.08.11 12:37

Автомобиль литовских пограничников мог нарушить границу с Беларусью

Ингрида Шимоните
2023.08.11 11:49

Премьер Литвы: "Охрана границы с Беларусью усилена"

Центр регистрации украинских беженцев
2023.08.11 10:42

В Литве за последние полгода было выдано рекордное количество ВНЖ

Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис
2023.08.11 09:19

Новые рекорды? Три литовских пилота начинают полет на планерах через Европу

Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар
2023.08.11 09:29

Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар: накануне там сбили дрон