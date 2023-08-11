В аннексированном Крыму оштрафовали трех девушек, танцевавших под песню Верки Сердючки

Суд в аннексированном Крыму оштрафовал на 15 тысяч рублей троих девушек, танцевавших в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки "Гуляночка". Об этом сообщает созданное российскими властями управление МВД по Крыму.

Инцидент произошел 9 августа. Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет работают аниматорами в аквапарке. По данным следствия, девушки, "находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом". В песне Сердючки были слова "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Видео с девушками сначала появилось в телеграм-канале движения "Крымский СМЕРШ", члены которого преследуют выступающих против войны. "Аквапарк Алушта, аниматоры развлекаются, норма?" – говорилось в сообщении.

По данным Крым.Реалий, позже в этом же телеграм-канале появилось еще одно видео, где девушки приносят извинения "за необдуманный поступок" и говорят, что поддерживают президента Владимира Путина и участников "специальной военной операции" (так в России называют войну против Украины). Они также исполняют песню со словами: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и боец...".

В отношении девушек были составлены административные протоколы по статье о "дискредитации" российской армии (статья 20.3.3 КоАП).

В сентябре прошлого года суд в аннексированном Крыму наказал шестерых участников свадьбы, где звучала песня на украинском языке "Червона калина". Их привлекли к ответственности по статьям о демонстрации нацистской символики и "дискредитации" армии.

Согласно заключению специалиста, песня "Червона калина" "является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ". А ее воспроизведение суд счел "публичным действием, направленным на дискредитацию военных". Суд отметил, что песня используется ОУН, а в ее тексте есть строчки: "освобождать, братьев-украинцев с московских оков".

"Настоящее время"