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Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар: накануне там сбили дрон

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.11 09:29
Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар
Недалеко от Москвы произошёл сильный пожар / Скриншот из Телеграм-канала

В Одинцове Московской области вечером 10 августа произошел крупный пожар на складе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Как пишет "База", пожар произошел на складе пивной продукции на Зеленой улице. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия.

Российские телеграм-каналы сообщают, что местные жители слышали звуки взрывов и едкий запах жжёной резины.

Сейчас пожар ликвидирован.

Одинцово расположен в нескольких километрах к западу от Москвы. Российские власти неоднократно сообщали о том, что силы ПВО сбивали беспилотники в Одинцовском районе Московской области. В ночь на 10 августа на подлете к Москве были сбиты два беспилотника, один из них — над территорией Одинцовского района.

В Калужской области сегодня утром произошёл пожар на электрической подстанции в селе Росва. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша. По го данным, пострадавших нет. Населенные пункты, подключенные к постанции, остались без электричества. Позже он написал, что причиной пожара, предположительно, стал удар молнии.

Радио «Cвобода»

# В мире# Россия
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