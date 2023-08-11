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Новости2023.08.11 09:19

Новые рекорды? Три литовских пилота начинают полет на планерах через Европу

B
BNS, LRT.lt 2023.08.11 09:19
Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис
Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис / Pranešimo rengėjų nuotr.

В пятницу три литовских пилота начнут перелет на планерах через всю Европу. Они стартуют в Литве, а финишировать планируют в Португалии. По словам литовских летчиков,  такой маршрут не преодолевал еще ни один литовский или европейский планер.

Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис намерены за 10 дней преодолеть расстояние в 4 тыс. км до Атлантического океана на планерах - без использования мотора. Они будут преодолевать около 400 км за один взлет в день при средней скорости планера 90-130 км/ч.

По словам Шимолюнаса, такой длинный маршрут на воздушном аппарате без двигателя не преодолевал еще ни один литовский или европейский планер. Пилот подчеркивает, это будет самый длинный перелет на планерах в Европе к месту назначения за всю историю авиации.

"Вообще дальние полеты в Европе - явление необычное. Обычно планеры летают по маршруту и возвращаются на тот же аэродром, с которого взлетели", - сказал Шимолюнас.

Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис
Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

"Подготовку к этому полету мы начали еще зимой. Мы будем лететь через всю Европу и не знаем точного маршрута, поскольку он зависит от погодных условий, поэтому нам придется связываться с гораздо большим количеством аэропортов, чем мы будем приземляться. В настоящее время мы поддерживаем связь с 40 аэродромами в Польше, Германии, Франции, Испании и Португалии", - отмечает пилот.

Помимо трех пилотов, в путешествие отправится наземная группа на трех машинах, включающая руководителя наземной группы, группы технической поддержки и связи.

Группа вылетит из аэродрома Палукнис, расположенного на дороге Вильнюс - Друскининкай.

Цель полета - отметить 90-летие перелета Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса через Атлантику в 1933 году.

Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис
Альгирдас Шимолюнас, Сакалас Уждавинис и Игнас Битинайтис
# Литва
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