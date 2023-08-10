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На подлёте к Москве снова сбиты два беспилотника

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.10 08:51
Атака дронов в Москве (архивное фото)
Атака дронов в Москве (архивное фото) / AP nuotr.

Власти Москвы вновь, как и предыдущей ночью, заявили о предотвращенной атаке дронов. По словам мэра города Сергея Собянина, силы ПВО сбили в ночь на четверг два беспилотника, летевших в сторону Москвы: один – в Калужской области, другой – в районе центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Минобороны России позже отчиталось, что предотвращены атаки дронов в Малоярославском районе Калужской области, Одинцовском районе Подмосковья. В ведомстве также утверждают, что минувшей ночью 11 украинских беспилотников пытались атаковать аннексированный Севастополь, но были сбиты. Пострадавших нет.

Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, так называемый план "Ковёр". Он предусмотрен на случай появления неизвестных летающих объектов. На вылет и на прилёт было задержано не менее 11 рейсов.

Ночью также сообщалось о пожаре и взрывах в подмосковном городе Домодедово.

Официальных данных нет, по информации местных жителей, пожар возник на местном автосервисе в результате взрыва баллонов с газом.

Радио "Свобода"

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