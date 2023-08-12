Завершился первый этап дополнительного приема в вузы Литвы

По информации Ассоциации вузов Литвы для организации общего приема (лит. LAMABPO), результаты первого этапа дополнительного набора будут объявлены 16 августа.

Информация будет размещена как в информационной системе, так и выслана поступающим на электронную почту.

Поступающие смогут заключить договоры с 16 августа онлайн, а в вузе - с 17 августа.

Второй этап дополнительного приема пройдет 21-24 августа.

После окончания основного набора в высшие учебные заведения о намерении учиться заявили почти 26 тысяч человек.

В этом году на бюджетные места в высших учебных заведениях планируется принять 12,7 тысячи первокурсников - столько же, сколько и в предыдущие годы. Из них 8,6 тыс. планируется принять в вузы и 4,1 тыс. в колледжи.

Данные, предоставленные LAMABPO, показали, что поступающие в высшие учебные заведения на основном этапе обычно выбирали университетские учебные программы по социальным наукам, медицинским наукам, бизнесу и менеджменту, информатике и искусствам.

Традиционно наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались Вильнюсский университет, Университет имени Витаутаса Великого, Каунасский технологический университет, Вильнюсский технологический университет им. Гядиминаса, Литовский университет медицинских наук.

В секторе колледжей абитуриенты на основном этапе приема в основном выбирали Каунасский колледж, Вильнюсский колледж и Клайпедский государственный колледж.

В этом году учебные программы предлагают 16 университетов и 18 колледжей.