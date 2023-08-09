Экономика растет? Эксперты - о подъеме зарплат в Беларуси

Аналитики считают, что белорусская экономика не до конца восстановилась от шока в связи с войной в Украине, между тем зарплаты жителей Беларуси превысили исторический пик.

По итогам первого полугодия 2023 года ВВП Беларуси вырос на 2%, а медианная зарплата поднялась до самого высокого уровня за последние 10 лет - 1400 белорусских рублей. Около 33% жителей страны, согласно опросам, заявляют о снижении доходов - и это самый низкий показатель с 2021 года, когда против Минска Запад начал вводить санкции. DW узнала у экспертов причины улучшений показателей.

Самая печальная статистика - в IT-секторе

По данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-июне вырос на 2%. Рост наблюдается в большинстве ключевых секторов народного хозяйства. Обрабатывающая промышленность, которая формирует порядка четверти всей экономики страны, подросла к марту на 2,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а к июню достигла впечатляющих 7,6% роста. В чем причины? Эксперты проекта "Кошт урада" отмечают значительное увеличение экспорта продукции в Россию, рост производства с расчетом на внутренний рынок в попытке компенсировать потери после санкций Запада, а также активную переработку нефти и производство калийных удобрений.

После начала войны в Украине просела, но не упала горнодобывающая промышленность: в январе 2022 года показатель валовой добавленной стоимости в ней составлял +8,8%, к июню 2023-го он снизился до +3,7%. "Цифра неплохая, но стоит помнить, что "выкопанное из земли" составляет лишь около 1% от общего объема ВВП Беларуси, то есть не может сильно повлиять на общие показатели", - поясняют эксперты проекта "Кошт урада".

Строительство также находится в зоне роста: +4,2% в мае и +6,1% в июне. Власти стимулируют глобальные производственные цепочки, подтягивая вверх ВВП. По нарастающей развивается и торговля: в марте был зафиксирован ее подъем на 0,5%, в июне - уже на 5,5%. Эксперты проекта "Кошт урада" называют две причины происходящего. Во-первых, это внутренний спрос, перегретый дешевыми кредитами и легкой паникой населения, которое скупает все иностранное, наблюдая, как западные бренды один за другим уходят из страны. Во-вторых, массовый реэкспорт в Россию, позволяющий Москве обходить еще более жесткие санкции Запада.

Самая печальная статистика в IT - по итогам полугодия сектор упал на 17%. Похоже, что высокотехнологичный и высокодоходный бизнес продолжает массово покидать страну. "Важно отметить, что с начала этого года показатели в IT-отрасли не выравниваются, а стабильно становятся все хуже и хуже. Для сравнения - в январе падение составляло 13,2%", - уточняют экономисты "Кошта урада".

Каждый третий белорус говорит о снижении доходов

Медианная зарплата в Беларуси в мае 2023 года составила 1401 рубль, показав самый высокий рост за последнее десятилетие. Это уровень заработка, меньше и больше которого имеют по половине населения страны, а значит, данный показатель лучше отражает реальное положение дел с оплатой труда, чем средняя номинальная зарплата.

Лидерами среди отраслей тут являются горнодобывающая промышленность (3554,5 рубля), IT-сектор (2718,8), авиация (2670,2), нефтепереработка (2418,5) и трубопроводный транспорт (2344,6 рубля). Аутсайдерами - творческие профессии и спорт (931,1 рубля), рыболовство (1000,5), сфера услуг (1000,6), образование (1030,4) и почта (1036,8 рубля).

В последние годы медианная зарплата стала расти быстрее средней. Неравенство в уровне доходов снижается, причина этому - релокация кадров в IT-сфере и в целом рост числа покидающих страну высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов, констатируют эксперты "Кошта урада".

В ходе мониторинга экономики Беларуси, который каждые три месяца проводит исследовательский центр BEROC, 32,6% опрошенных заявили о снижении их доходов - и это минимальная доля респондентов за последние два года таких опросов, сообщила младший научный сотрудник Виолетта Панасевич. "В первую очередь доходы уменьшались за счет роста цен и снижения курса рубля, - отмечает она. - Об их снижении чаще других заявляют самозанятые, предприниматели и специалисты IT-сферы".

При этом индекс потребительской уверенности в Беларуси продолжает восстанавливаться, на конец июня был достигнут лучший его показатель с декабря 2021 года (-10,2 по методологии Росстата и -8,2 - Евростата).

Самая острая проблема - нехватка кадров

В рамках мониторинга экономики Беларуси специалисты BEROC также опрашивают и представителей бизнеса. На первое место у тех выходят проблемы с нехваткой персонала, говорит академический директор центра Лев Львовский: "Частично это объясняет тот небывалый рост зарплат, который мы наблюдаем. Экономика не до конца восстановилась от военного шока, зарплаты же превысили все исторические уровни".

С начала года суммарная разница числа нанятых и уволенных подошла к отметке к 47 тысяч человек, за тот же период 2022 года она составила 55 тысяч. "Бурный рост зарплат существенно опережает большинство других показателей экономической активности, - указывает экономист Дмитрий Крук. - Важную роль здесь играют структурные изменения, которые происходят на рынке труда. Бизнес испытывает дефицит квалифицированных кадров и вынужден поддерживать относительно привлекательный уровень оплаты труда".

Deutsche Welle