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Абрамавичюс: "Закрытие всех КПП с Беларусью вызовет большие организационные проблемы"

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BNS, LRT.lt 2023.08.09 13:24
Граница Литвы с Беларусью
Граница Литвы с Беларусью / Д. Умбрасаса /фото LRT

Одновременное закрытие всех шести пограничных пунктов с Беларусью вызовет большие организационные проблемы, полагает заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"В этом случае мы также видим ситуацию, когда мы может столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроем сразу все шесть КПП", - заявил А. Абрамавичюс журналистам в Медининкай в среду.

Он добавил, что закрытие КПП не является самоцелью.

"У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска", - пояснил вице-министр.

По его словам, в ближайшее время планируется встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, где они обсудят, что делать, если придется полностью закрыть границу с Беларусью.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев заявил в понедельник ЛРТ, что согласен с закрытием большего количества контрольно-пропускных пунктов.

По его словам, закрытие пограничных контрольно-пропускных пунктов будет "технически очень простым делом".

В ответ на возможные угрозы со стороны части наемников «Вагнера», перебравшихся в Беларусь, Литва планирует закрыть два из шести КПП на границе с Беларусью – в Шумске и Тверячюсе. Решение об этом должно будет принять правительство.

По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси находится около 4 тысяч "вагнеровцев", некоторые из них разместились недалеко от границ Литвы и Польши. В то же время командующий СОГГЛ утверждает, что количество наемников может доходить до 4,5 тысяч.

# Литва# Беларусь
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