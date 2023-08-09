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Новости2023.08.09 11:23

Министры стран Балтии и Польши осудили продолжающиеся репрессии режима Лукашенко

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BNS, LRT.lt 2023.08.09 11:23
Алекандр Лукашенко
Алекандр Лукашенко / AP nuotr.

Министры иностранных дел Польши и стран Балтии в среду осудили внутренние репрессии, проводимые режимом белорусского лидера Александра Лукашенко, а также его соучастие в войне России против Украины.

"Мы должны напомнить себе, что борьба за свободу никогда не заканчивается. Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь, а также в победу Украины. Авторитарный режим должен рухнуть, а Лукашенко и его подручные должны быть привлечены к ответственности", — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министры выступили с совместным заявлением в среду в день третьей годовщины непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси.

"Три года тому назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко незаконно объявил себя победителем на президентских выборах в Беларуси, отрицая тем самым демократические устремления общества страны", — отметили министры.

В заявлении обращается внимание на репрессии, проводимые режимом А. Лукашенко: преследования, шантаж и аресты правозащитников, журналистов, юристов, критиков режима.

Также осуждается материально-техническая и политическая поддержка белорусским режимом войны России против Украины.

В заявлении подчеркивается стремление и впредь поддерживать демократические силы Беларуси, ее руководство и других представителей гражданского общества, которые выступают за демократические преобразования в стране.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. После того, как было объявлено, что их вновь выиграл авторитарный президент А. Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года, в стране вспыхнули массовые протесты.

Оппозиция и страны Запада не признают эти выборы свободными и честными.

# Литва# Беларусь
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