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Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью

DW
Deutsche Welle 2023.08.08 17:44
Граница между Литвой, Беларусью и Польшей
Граница между Литвой, Беларусью и Польшей / B. Gerdžiūnas/LRT

Минобороны Польши согласилось направить еще тысячу солдат на границу с Беларусью по запросу пограничной службы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", - говорится в заявлении Блащака.

Польское агентство новостей уточняет, что сейчас на границе с Беларусью несут службу две тысячи польских военнослужащих. Усиливать границу польские власти начали после отправки в Беларусь из России боевиков ЧВК "Вагнер".

DW

# В мире# Польша
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