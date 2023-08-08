Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью

Минобороны Польши согласилось направить еще тысячу солдат на границу с Беларусью по запросу пограничной службы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой главы пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр национальной обороны распорядился выполнить просьбу и выделить дополнительных солдат для патрулирования польско-белорусской границы", - говорится в заявлении Блащака.

Польское агентство новостей уточняет, что сейчас на границе с Беларусью несут службу две тысячи польских военнослужащих. Усиливать границу польские власти начали после отправки в Беларусь из России боевиков ЧВК "Вагнер".



DW