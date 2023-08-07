Naujienų srautas

Лауринас Кащюнас
Новости 8 мин. назад

Кащюнас: КНБО рассмотрит ограничения для граждан Беларуси

Сильнейшее наводнение в Словении
Новости 47 мин. назад

Сильнейшее наводнение в Словении: страна запросила помощь у ЕС и НАТО

Вальдемарас Рупшис.
Новости 1 ч. назад

Debunk.org: зафиксировано 20 фиктивных аккаунтов командующего ВС Литвы в Facebook

Тбилиси
Новости 1 ч. назад

Руководство Литвы выражает поддержку Грузии в связи с 15-ой годовщиной российской инвазии

Война России против Украины. Бахмут
Новости 1 ч. назад

Расследование: Украина во время войны продает России титановое сырье для производства боевых самолетов и крылатых ракет

В. Путин
Новости 2 ч. назад

"Мы руководствуемся предубеждениями о вечно злой нации": способна ли Литва анализировать Россию?

Нобелевская премия мира
Новости 2 ч. назад

Работающая в Литве белорусская организация "Наш дом" номинирована на Нобелевскую премию

Мобилизация в России
Новости 3 ч. назад

Три организации, помогающие отказникам и дезертирам, номинировали на Нобелевскую премию мира 2024 года

Переполох в Старом городе Вильнюса: в квартире обнаружена опасная концентрация ртути
Новости 4 ч. назад

НЦОЗ: в зараженном доме в Вильнюсе содержание ртути по-прежнему превышает норму

Взрыв в Крыму
Новости 5 ч. назад

ISW: удары по мостам в Крым создают условия для контрнаступления ВСУ

Россия (ассоциативное фото)
Новости 5 ч. назад

Больше, чем в СССР: в РФ возбуждается одно дело о госизмене в день

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Новости 5 ч. назад

Пожарные еще дежурят на территории Ecoservice: идет тушение возобновляющихся очагов пожара

Жара
Новости 6 ч. назад

Литва: прошлая ночь была самой теплой за всю историю наблюдений

В. Томашевский
Новости 6 ч. назад

Все больше членов покидают партию Томашевского: "Так плохо еще никогда не было"

Флаг Беларуси
Новости 8 ч. назад

Белорусская оппозиция представила в Варшаве паспорт "Новой Беларуси"

Вильнюс
Новости 8 ч. назад

Погода: после тропической ночи в Литве – похолодание и дожди

Новости2023.08.07 16:23

Руководство Литвы выражает поддержку Грузии в связи с 15-ой годовщиной российской инвазии

B
BNS, LRT.lt 2023.08.07 16:23
Тбилиси
Тбилиси / Vida Press nuotr.

В 15-ю годовщину вторжения России в Грузию президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности этой страны Южного Кавказа.

После того, как 15 лет назад Россия напала на эту страну, части Грузии - Абхазия и Южная Осетия - все еще находятся под оккупацией Россией.

"Литва осуждает оккупацию Россией территории Грузии 15 лет назад. Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написал Науседа в социальной сети Х.

"Сегодня Украина защищает свою свободу от того же агрессора. Мы призываем Россию вывести свои войска с территории Грузии и Украины", - заявил президент.

В 2008 году, после многолетней напряженности, вызванной стремлением Тбилиси к сближению с Западом, Москва устроила вторжение в Грузию.

"Россия вторглась в Грузию 15 лет назад и избежала наказания. Затем последовали все более жестокие акты российской агрессии. Литва неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы также убеждены, что единственный способ защитить Европу - это победа Украины и трибунал над агрессорами", - отметила Шимоните в социальной сети X.

Война продолжалась пять дней, после чего российские войска были размещены в двух сепаратистских регионах. Кремль признал их независимость после прекращения огня при посредничестве Европейского союза.

После победы в этой короткой войне, унесшей сотни жизней, Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию, еще один отколовшийся от Грузии регион, в качестве независимых государств, обеспечив контроль над этими двумя территориями, где у Москвы есть две военные базы.

Тбилиси и Запад осудили этот шаг как незаконную военную оккупацию.

Южная Осетия и Абхазия составляют около 20% территории Грузии.

# Литва# Грузия
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Лауринас Кащюнас
8 мин. назад

Кащюнас: КНБО рассмотрит ограничения для граждан Беларуси

Сильнейшее наводнение в Словении
47 мин. назад

Сильнейшее наводнение в Словении: страна запросила помощь у ЕС и НАТО

Вальдемарас Рупшис.
1 ч. назад

Debunk.org: зафиксировано 20 фиктивных аккаунтов командующего ВС Литвы в Facebook

Война России против Украины. Бахмут
1 ч. назад

Расследование: Украина во время войны продает России титановое сырье для производства боевых самолетов и крылатых ракет

В. Путин
11
2 ч. назад

"Мы руководствуемся предубеждениями о вечно злой нации": способна ли Литва анализировать Россию?

11
Нобелевская премия мира
2 ч. назад

Работающая в Литве белорусская организация "Наш дом" номинирована на Нобелевскую премию

Мобилизация в России
3 ч. назад

Три организации, помогающие отказникам и дезертирам, номинировали на Нобелевскую премию мира 2024 года

Переполох в Старом городе Вильнюса: в квартире обнаружена опасная концентрация ртути
4 ч. назад

НЦОЗ: в зараженном доме в Вильнюсе содержание ртути по-прежнему превышает норму

Взрыв в Крыму
5 ч. назад

ISW: удары по мостам в Крым создают условия для контрнаступления ВСУ

Россия (ассоциативное фото)
5 ч. назад

Больше, чем в СССР: в РФ возбуждается одно дело о госизмене в день

Поезд
2023.08.07 08:30

Изменения в железнодорожном транспорте: доехать из Вильнюса в Клайпеду можно будет еще быстрее

Флаг Беларуси
2023.08.07 09:45

Белорусская оппозиция представила в Варшаве паспорт "Новой Беларуси"

В. Томашевский
9
2023.08.07 11:32

Все больше членов покидают партию Томашевского: "Так плохо еще никогда не было"

9
Жара
2023.08.07 11:47

Литва: прошлая ночь была самой теплой за всю историю наблюдений

Вильнюс
2023.08.07 09:37

Погода: после тропической ночи в Литве – похолодание и дожди

В. Путин
11
2023.08.07 15:32

"Мы руководствуемся предубеждениями о вечно злой нации": способна ли Литва анализировать Россию?

11
Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
2023.08.07 12:04

Пожарные еще дежурят на территории Ecoservice: идет тушение возобновляющихся очагов пожара

Дмитрий Песков
2023.08.07 08:04

NYT: Песков назвал избирательную систему РФ "не совсем демократией"

Переполох в Старом городе Вильнюса: в квартире обнаружена опасная концентрация ртути
2023.08.07 12:51

НЦОЗ: в зараженном доме в Вильнюсе содержание ртути по-прежнему превышает норму

Флаг Европейского Союза
2023.08.07 09:11

Исследование: обеспечение прав трансгендерных лиц в Литве является одним из худших в ЕС