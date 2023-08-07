Руководство Литвы выражает поддержку Грузии в связи с 15-ой годовщиной российской инвазии

В 15-ю годовщину вторжения России в Грузию президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности этой страны Южного Кавказа.

После того, как 15 лет назад Россия напала на эту страну, части Грузии - Абхазия и Южная Осетия - все еще находятся под оккупацией Россией.

"Литва осуждает оккупацию Россией территории Грузии 15 лет назад. Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написал Науседа в социальной сети Х.

"Сегодня Украина защищает свою свободу от того же агрессора. Мы призываем Россию вывести свои войска с территории Грузии и Украины", - заявил президент.

В 2008 году, после многолетней напряженности, вызванной стремлением Тбилиси к сближению с Западом, Москва устроила вторжение в Грузию.

"Россия вторглась в Грузию 15 лет назад и избежала наказания. Затем последовали все более жестокие акты российской агрессии. Литва неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы также убеждены, что единственный способ защитить Европу - это победа Украины и трибунал над агрессорами", - отметила Шимоните в социальной сети X.

Война продолжалась пять дней, после чего российские войска были размещены в двух сепаратистских регионах. Кремль признал их независимость после прекращения огня при посредничестве Европейского союза.

После победы в этой короткой войне, унесшей сотни жизней, Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию, еще один отколовшийся от Грузии регион, в качестве независимых государств, обеспечив контроль над этими двумя территориями, где у Москвы есть две военные базы.

Тбилиси и Запад осудили этот шаг как незаконную военную оккупацию.

Южная Осетия и Абхазия составляют около 20% территории Грузии.