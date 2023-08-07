"Мы руководствуемся предубеждениями о вечно злой нации": способна ли Литва анализировать Россию?

"Хотя литовцы утверждают, что лучше понимают Россию и не стесняются читать нотации Западу, в Литве нет компетентных экспертов по России", - говорит политолог Кястутис Гирнюс. Однако другие эксперты утверждают, что Литва глубоко и инстинктивно понимает Россию, и не стоит недооценивать историческую память и личный опыт.

О том, что Литве не хватает компетентных экспертов по российской политике, в комментарии для Delfi написал доцент Института международных отношений и науки Вильнюсского университета, политолог К. Гирнюс.

"У нас есть люди, которые могут быть достаточно осведомлены о каких-то конкретных проблемах в Калининграде, о транзите и других вещах, есть люди, которые разбираются в белорусских диссидентах, но у нас нет людей, которые разбираются в российской политике, знают, как принимаются решения, какова там ситуация", - сказал Гирнюс в интервью LRT.lt.

Доцент задался вопросом, сколько литовских экспертов действительно посещают Россию и общаются с живущими там людьми - по его словам, наши анализы основаны не на фактах, а на предвзятых мнениях. Например, сказал Гирнюс, мы придерживаемся мнения, что знаем Россию еще со времен оккупации и что с тех пор ничего не изменилось, а русские - "вечно злая нация".

Кястутис Гирнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мы руководствуемся предрассудками, а не знанием?

По мнению политолога, долгое время литовские прогнозы или намеки на российскую агрессию не оправдывались и были домыслами, основанными не на конкретных знаниях, а на "неподтвержденных предрассудках" и установке, что "Россия - это вечная опасность".

K. Гирнюс обратил внимание на то, что иностранные эксперты или дипломаты, жившие в России, впоследствии делились своими соображениями и писали анализы, а литовцы - нет. Например, сказал Гирнюс, комментатор Марк Галеотти проводил в России более двух месяцев в году, снимал квартиру и общался с людьми, чтобы чувствовать пульс российской жизни.

Другой пример - глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс, который, будучи послом США в России, заметил, что даже "самые ярые либералы" считают, что Крым принадлежит России.

"Это было важное понимание, которое отчасти объясняет, почему россияне принимают аннексию Крыма без упрека и с радостью. (...) Британские или американские дипломаты, вернувшись из России, много пишут и комментируют, а наши люди, побывавшие в России, - нет. Сколько людей пишут диссертации по России - если бы вы хотели написать нормальную диссертацию, вам пришлось бы ехать туда и проводить исследования. Сколько у нас корреспондентов? CNN, BBC, The Guardian - у всех есть свои корреспонденты в России. (...) Журналисты - это очень хороший источник, они могут задавать больше вопросов, чем дипломаты, общаться более широко", - говорит К. Гирнюс.

Россия (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Исторический опыт и память нельзя недооценивать

Когда мы говорим, что знаем Россию, мы можем говорить об академическом или коллективном знании, отметила Довиле Будрите, профессор политологии и международных исследований колледжа Джорджии Гвиннетт (США), которая в комментарии для LRT.lt высказала свою личную позицию, а не позицию колледжа.

Будрите согласна с Гирнюсом в том, что у нас нет такого уровня российских экспертов, как в некоторых западных странах.

"Если рассматривать знания очень узко - как академию, индексы цитирования или то, что публикуется в самых важных журналах или в самых важных университетах, то здесь есть куда расти", - отметила профессор.

Однако, по ее словам, литовцы понимают Россию, и это знание, основанное на опыте, создано советской эпохой и еще более ранними историческими событиями.

Довиле Будрите

"Коллективное знание также основано на эмоциях, и историческая память и опыт также очень важны. Если говорить об этом локальном знании, то и Литве, и другим странам региона есть что сказать о России. Нельзя недооценивать исторический опыт и память, след России на этой территории, в других странах Балтии и даже во всем регионе", - сказала Будрите в интервью LRT.lt.

Глубокое и инстинктивное понимание России

С этой точкой зрения согласен вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас. По его словам, у литовцев хорошее чутье на Россию.

"Вы понимаете то, что другие не понимают, видите то, что другие не видят, чувствуете то, что другие не чувствуют. Вы глубоко и инстинктивно понимаете Россию", - сказал Э. Лукас в интервью LRT.lt.

По словам вице-президента CEPA, в начале 1990-х годов Литва свидетельствовала, что Россия не очень-то изменилась, и предупреждала о российской угрозе. Однако, как отметил региональный эксперт, при анализе России Литва, как правило, больше опирается на собственное историческое прошлое, чем на исследования, и имеет менее аналитическое и политологическое представление о России.

"Если бы мне нужен был подробный, хронологический и всесторонний анализ российской армии, я бы, наверное, искал его в Шведском военном колледже или в Пентагоне. Но если мне нужно глубокое понимание того, что на самом деле представляет собой Россия, то литовцы, наряду с латышами и эстонцами, - это те, кого нужно спрашивать", - утверждает Лукас.

Эдвард Лукас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эксперт также отметил, что исследовательский анализ России часто бывает ошибочным, а литовцы, основываясь на своем инстинктивном понимании, обычно "абсолютно правы".

Личный опыт нельзя отрицать

Аушра Парк, профессор международных отношений Сиенского колледжа в США, также отметила, что значительная часть населения Литвы имеет личный опыт общения с Россией - кто-то жил или родился во время советской оккупации, кто-то слышал семейные истории.

"Отсюда и недоверие к России - личный опыт нельзя отрицать", - прокомментировала LRT.lt Парк.

Преподаватель Сиенского колледжа также не согласна с тем, что США или Западная Европа лучше понимают и предвидят поведение России. Например, по ее словам, во время президентства Барака Обамы акцентировалась идея перезагрузки отношений с Россией.

Аушра Парк / Asmeninio archyvo nuotr.

"Менталитет в России таков, что если ты идешь на компромисс, то ты слаб и тобой нужно воспользоваться, чтобы продвинуть свои интересы. Политика перезагрузки Б. Обамы обернулась полным провалом. (...) В Вашингтоне ряд аналитических центров оценили эту политику, проводимую Обамой и в некоторой степени Джо Байденом, как катастрофу. Я не согласна с тем, что США лучше понимают Россию", - заявила А. Парк в интервью LRT.lt.

По мнению профессора международных отношений, ошибочно отделять внешнюю политику страны в прошлом от ее внешней политики в настоящем, поскольку она всегда имеет определенную преемственность. Например, отметила Парк, до сих пор можно найти параллели между внешней политикой царя Петра I и современной Россией.

"Стремление России к империализму и экспансионистскому государству - это прямая параллель с прошлым", - сказала профессор Сиенского колледжа в США.

Парк также отметила, что не все иностранные эксперты проходят стажировку в России.

"Американские профессора, которые считаются большими специалистами по России, даже не были в России, не говорят по-русски, пишут огромные статьи и книги, считаются авторитетами. Но я понимаю, что они живут на своей планете, не имеют ничего общего с реальностью", - говорит она.

Сейчас не время для стажировки в России

Россия (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Политолог К. Гирнюс критикует тот факт, что литовские специалисты не ездят на стажировку в Россию и не отправляют туда своих студентов, а профессор Д. Будрите отмечает, что Россия осуществляет геноцид в Украине, поэтому поддержание более тесных связей с российскими вузами может быть истолковано как поддержка российского режима.

"На это, конечно, нельзя идти по разным причинам - политическим, эмоциональным. Геноцид против Украины и связь с официальным российским правительством действительно проблематичны", - подчеркнула профессор.

Однако, по ее словам, необходимо понимать своего врага, чтобы защитить себя. Это вопрос национальной безопасности, подчеркнула она.

"Без хорошей разведки о России литовское государство находится в опасности. Интересоваться Россией и знать, что там происходит, - это вопрос национальной безопасности Литвы. Хотя это очень трудно делать, но это важно в связи со сменой режима - сменится ли режим, кто придет после Путина, меняется ли менталитет людей. Лучшее понимание России - это один из аспектов национальной безопасности Литвы", - сказал профессор Д. Будрите.

Россия / Фото AP

По мнению А. Парк, при написании конкретной научной работы полезно время от времени посещать анализируемую страну, чтобы прочувствовать обстановку, но, по ее словам, американские студенты обычно пишут такие работы, находясь в США.

Исследования необходимы, но в разных направлениях

Как отметил вице-президент CEPA Э. Лукас, в Литве нередки случаи, когда молодые люди, не владеющие русским языком, просят его перевести статью в российских СМИ. Э. Лукас считает, что сохранять знание русского языка и знание России важно, но в настоящее время "было бы абсурдно отправлять людей в Россию на стажировку".

Однако, по словам профессора Д. Будрите, изучение России можно проводить и другими способами, например, через социальные сети или контакты с демократическими силами.

Россия / Фото AP

"Изучать Россию очень важно, но мне кажется, что официальных контактов с теми структурами, которые поддерживаются Путиным, поддерживаются российским правительством, все же следует избегать, потому что это государство, которое вовлечено в преступления против человечности, которое совершает геноцид", - сказал профессор.

По словам Д. Будрите, при поездке в Россию можно также искать неофициальные контакты с людьми, которые не поддерживают режим, но это опасно. Самый простой способ изучать страну с академической точки зрения - поддерживать контакты с учеными, но сейчас это сложно, поскольку многие российские ученые поддерживают политику Путина, добавила она.