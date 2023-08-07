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Новости2023.08.07 11:47

Литва: прошлая ночь была самой теплой за всю историю наблюдений

B
BNS, LRT.lt 2023.08.07 11:47
Жара
Жара / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ночь на понедельник была самой теплой за всю историю наблюдений, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

По данным метеорологов, зафиксирован рекорд самой высокой минимальной ночной температуры: в Молетай температура всю ночь не опускалась ниже 25,1 градуса по Цельсию. Такой теплой ночи в Литве не было за всю историю метеорологических измерений.

До сих пор самая жаркая ночь в Литве была зафиксирована в Ниде 8 июля 2006 года, когда температура воздуха опустилась до 24,4 градусов по Цельсию, сообщила метеослужба в Facebook.

По данным метеорологов, это была вторая тропическая ночь в этом году. За аналогичный период прошлого года их было девять. Тропическую ночь фиксируют, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Тропическая ночь сопровождалась и другими опасными явлениями. Сильные ветры, начавшиеся в юго-западных и западных регионах страны в воскресенье вечером, не стихали и ночью. Они сопровождались сильными грозами, ливневыми дождями, крупным градом, шквалами до 15-20 м/с. В Кибартай ливень был чрезвычайно сильным - зафиксировано количество выпавших осадков в объеме стихийного бедствия.

# Литва
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