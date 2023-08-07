Литва: прошлая ночь была самой теплой за всю историю наблюдений

Ночь на понедельник была самой теплой за всю историю наблюдений, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

По данным метеорологов, зафиксирован рекорд самой высокой минимальной ночной температуры: в Молетай температура всю ночь не опускалась ниже 25,1 градуса по Цельсию. Такой теплой ночи в Литве не было за всю историю метеорологических измерений.

До сих пор самая жаркая ночь в Литве была зафиксирована в Ниде 8 июля 2006 года, когда температура воздуха опустилась до 24,4 градусов по Цельсию, сообщила метеослужба в Facebook.

По данным метеорологов, это была вторая тропическая ночь в этом году. За аналогичный период прошлого года их было девять. Тропическую ночь фиксируют, когда температура не опускается ниже 20 градусов.

Тропическая ночь сопровождалась и другими опасными явлениями. Сильные ветры, начавшиеся в юго-западных и западных регионах страны в воскресенье вечером, не стихали и ночью. Они сопровождались сильными грозами, ливневыми дождями, крупным градом, шквалами до 15-20 м/с. В Кибартай ливень был чрезвычайно сильным - зафиксировано количество выпавших осадков в объеме стихийного бедствия.