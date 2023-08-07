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Новости2023.08.07 16:43

Debunk.org: зафиксировано 20 фиктивных аккаунтов командующего ВС Литвы в Facebook

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BNS, LRT.lt 2023.08.07 16:43
Вальдемарас Рупшис.
Вальдемарас Рупшис. / E. Genio/LRT nuotr.

В связи с ростом фиктивных аккаунтов в социальных сетях центр по анализу дезинформации debunk.org зафиксировал 20 фиктивных аккаунтов главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемараса Рупшиса в соцсети Facebook, предположительно используемых для мошенничества, часть из них была удалена.

ВС Литвы заявили, что сообщат об этом в Meta, которая управляет этой социальной сетью, а также в полицию.

"В случае с Рупшисом проблема шире. Украдены персональные данные представителей вооруженных сил США, Литвы и других стран, в основном генералов. Крадут имя, фамилию, фото, контент из соцсетей, а затем массово заводят аккаунты", — пояснил BNS глава debunk.org Викторас Даукшас.

"Схема мошенничества заключается в краже личных данных военнослужащих, создании профилей и последующем нацеливании на женщин. Пишут всевозможные комментарии в соцсетях, а потом ввязываются в такую ​​аферу и схему по вымогательству денег. Где в начале вы заводите друзей, влюбляетесь, а затем вас обманывают на деньги", — рассказал он.

Утверждается, что такой способ мошенничества был зафиксирован в Литве в этом году. По словам главы центра, фиктивные аккаунты американских генералов были созданы в начале года, в свою очередь debunk.org недавно заметил, что для этой цели использовались и аккаунты командующего литовской армией.

По словам В. Даукшаса, на сегодняшний день зарегистрировано до 20 таких фиктивных аккаунтов в Facebook, якобы принадлежащих В. Рупшису. По его словам, удалено всего пять из них, самый старый работает уже почти год.

В свою очередь, ВС Литвы BNS, что сообщат компании Meta о фиктивных аккаунтах.

"(...) мы также связались с Виртуальным патрулем полиции. Хотим поблагодарить наблюдательных и сознательных пользователей, которые обращают внимание на поддельные аккаунты и сообщают об этом литовской армии или пишут напрямую главнокомандующему", — говорится в ответе.

"Мы можем подтвердить, что в Facebook есть только один аккаунт командующего ВС Литвы. Эта официальная анкета отмечена синей галочкой, что означает, что это официальный профиль общественного деятеля, в данном случае генерала Вальдемарса Рупшиса".

# Литва
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