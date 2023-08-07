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Пожарные еще дежурят на территории Ecoservice: идет тушение возобновляющихся очагов пожара

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BNS, LRT.lt 2023.08.07 12:04
Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Пожар на территории предприятия «Ecoservice» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Пожарные службы еще дежурят на территории предприятия по сортировке отходов Ecoservice рядом с Гарюнай в Вильнюсе, где в субботу произошел крупный пожар.

"Еще шесть автоцистерн дежурят на месте, если возникают очаги, их тушат. Заключительные работы там, где нужно, еще пересыпают, перекапывают. Если мусор прессованный, образуются очаги пожара", - рассказал BNS в понедельник утром старший специалист отдела координации обстановки Департамента пожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис.

Пожар вспыхнул на территории предприятия возле Гарюнайского рынка в столице в субботу утром. Его удалось локализовать в субботу вечером, но пожарные продолжали работать на месте почти двое суток.

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Пожар на территории предприятия «Ecoservice» / E. Blaževič / LRT nuotr.

Крупный пожар, вспыхнувший в субботу утром, удалось взять под контроль в субботу днем, однако глава Вильнюсского пожарно-спасательного управления Видас Кершявичюс заявил на пресс-конференции на месте происшествия, что работы по тушению будут идти, пока пожар не будет полностью ликвидирован.

В. Кершявичюс подтвердил, что сообщение о пожаре поступило в субботу в 10:23, его тушили многочисленные силы пожарных, не менее десяти автоцистерн. Город не сильно пострадал от дыма, так как ветер нес его в другую сторону. Пострадавших нет.

Пожарные
Пожарные / T. Biliūno/BNS nuotr.

На месте пожара работали специалисты по охране окружающей среды, по их словам, степень загрязнения, ущерб, нанесенный окружающей среде, а также соблюдение предприятием требований безопасности прояснится после проведения исследований.

Миндаугас Шяштокас, руководитель Производственного отдела Ecoservice, сообщил в субботу, что в сортировочном центре, принадлежащем компании, загорелись неопасные отходы, компания начала внутреннее расследование.

Ecoservice также утверждает, что учет количества отходов в компании ведется в соответствии с требованиями, а количество отходов на месте пожара не превышало допустимого количества согласно имеющемуся разрешению.

"Точные объемы пострадавших от пожара отходов мы назовем после проверки территории и учета обращения с отходами. Полагаем, что все причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия", - говорится в пресс-релизе компании.

Компания также указывает, что приняла меры для того, чтобы услуги и обязательства продолжали выполняться. Обслуживание контейнеров как в городе Вильнюсе, так и в других городах и районах осуществляется в обычном режиме.

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Пожарные
# Литва
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