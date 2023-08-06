Naujienų srautas

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Новости 10 мин. назад

Ночью клайпедчане наблюдали за путешествием гигантского реактора в сторону Мажейкяй

Эдуард Тополь
Новости 25 мин. назад

Уши вянут. Эдуард Тополь – о матерщине и поколении «Пу»

Сара Эштон-Чирилло
Новости 1 ч. назад

Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ. Почему о ней все говорят

Изделия с российской милитаристской символикой
Новости 1 ч. назад

Казахстан хочет запретить символы поддержки войны против Украины

Эмблема ЧВК "Вагнер"
Новости 1 ч. назад

Экс-вагнеровцы с уголовным прошлым терроризируют российское общество

Съезд партии "Альтернатива для Германии"
Новости 2 ч. назад

The Insider: Кремль финансировал АдГ через политолога Сергиенко

Война России против Украины
Новости 2 ч. назад

Немецкий военный эксперт видит шансы на успех Украины

Война России против Украины. Обстрел Днепра (архив)
Новости 2 ч. назад

ВСУ: Россия в ночь на 6 августа выпустила по Украине до 70 снарядов

Новорожденный ребенок
Новости 2 ч. назад

Страшная находка в столице – медики обнаружили в туалете квартиры тело мертвого ребенка

Пенсионерка
Новости 3 ч. назад

Исследование: половина пенсионеров в странах Балтии не могут себе позволить поехать за границу

Зеленый мост
Новости 3 ч. назад

В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост: с него снимут временные инсталляции

Флаг Беларуси
Новости 3 ч. назад

Александр Фридман. На границах Беларуси и ЕС опускается «железный занавес»

Тюлененок
Новости 3 ч. назад

В Литовском морском музее выхаживают трех тюленят

Флаг Украины
Новости 3 ч. назад

Исследование Йельского университета: украинцев принуждают принимать российское гражданство

Фубольный лагерь украинских детей
Новости 4 ч. назад

Дети из охваченной войной Украины отдохнули в Литве

Лайма Вайкуле
Новости 4 ч. назад

«Они как зомби смотрят на Путина». Лайма Вайкуле о войне и идиотах

Новости2023.08.06 12:25

Ночью клайпедчане наблюдали за путешествием гигантского реактора в сторону Мажейкяй

LRT.lt РС B
LRT.lt, Русская служба Радио LRT, BNS 2023.08.06 12:25
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

В ночь с субботы на воскресенье началось историческое 145-километровое путешествие реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта до мажейкского предприятия по переработке и импорту нефти «ORLEN Lietuva».

Эдвинас Иванаускас, глава компании «Mammoet Baltic», занимающейся перевозкой реактора, сказал радио LRT, что подготовка к провозу груза заняла четыре года.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

Посмотреть на ночное путешествие внушительного груза собралось большое количество жителей Клайпеды. Во время передвижения гиганта по центру города его сопровождали мэр Клайпеды Арвидас Вайткус и Лаймонас Римкус – руководитель компании «Bega», куда и приплыл реактор.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Реактор итальянского производства длиной 100 м, шириной 6,5 м и высотой 10 м будет установлен на установке глубокой переработки нефти завода «ORLEN Lietuva». В Мажейкяй он будет доставлен примерно через две недели – 18 августа во второй половине дня.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

За первую ночь реактор преодолел 2,5 километра, за вторую он пройдёт дальше и за более длительное время – планируется, что он преодолеет 13 километров.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

Он будет перевозиться в основном ночью, ранним утром и поздним вечером. Груз будет перемещаться по заранее запланированному маршруту через Клайпедский, Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы со средней скоростью 3 километра в час. Предполагается, что он будет останавливаться на специально оборудованных площадках для отдыха. На участках, где будет транспортироваться реактор, ожидается ограничение движения.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

По словам руководителя компании «Bega» Лаймонаса Римкуса, это самый крупный груз, который когда-либо находился в Клайпедском порту.

Модернизация мажейкского завода «Orlen Lietuva» является крупнейшим инвестиционным проектом предприятия с 2006 года. Ее завершение ожидается к концу 2024 года.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva»
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Эдуард Тополь
26 мин. назад

Уши вянут. Эдуард Тополь – о матерщине и поколении «Пу»

Сара Эштон-Чирилло
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ. Почему о ней все говорят

Изделия с российской милитаристской символикой
1 ч. назад

Казахстан хочет запретить символы поддержки войны против Украины

Эмблема ЧВК "Вагнер"
1 ч. назад

Экс-вагнеровцы с уголовным прошлым терроризируют российское общество

Съезд партии "Альтернатива для Германии"
2 ч. назад

The Insider: Кремль финансировал АдГ через политолога Сергиенко

Война России против Украины
2 ч. назад

Немецкий военный эксперт видит шансы на успех Украины

Война России против Украины. Обстрел Днепра (архив)
2 ч. назад

ВСУ: Россия в ночь на 6 августа выпустила по Украине до 70 снарядов

Новорожденный ребенок
2 ч. назад

Страшная находка в столице – медики обнаружили в туалете квартиры тело мертвого ребенка

Пенсионерка
3 ч. назад

Исследование: половина пенсионеров в странах Балтии не могут себе позволить поехать за границу

Зеленый мост
3 ч. назад

В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост: с него снимут временные инсталляции

Флаг Беларуси
2023.08.06 09:00

Александр Фридман. На границах Беларуси и ЕС опускается «железный занавес»

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
5
2023.08.05 13:30

Крупный пожар на вильнюсском предприятии «Ecoservice»: огонь перекинулся на два склада

5
Командир снайперов Призрак говорит, что, начав действовать в этом районе, его команда получила название "Призраки Бахмута"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.05 13:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Люди называют нас Призраками Бахмута». Репортаж о группе украинских снайперов

Видео
Зеленый мост
2023.08.06 09:05

В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост: с него снимут временные инсталляции

Лайма Вайкуле
2023.08.06 08:10

«Они как зомби смотрят на Путина». Лайма Вайкуле о войне и идиотах

Видео
Мед
5
2023.08.06 06:10

Сигитас Усялис: «Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов»

5
Тюлененок
2023.08.06 08:40

В Литовском морском музее выхаживают трех тюленят

Пенсионерка
2023.08.06 09:25

Исследование: половина пенсионеров в странах Балтии не могут себе позволить поехать за границу

Пакеты
2023.08.06 07:15

Использование тонких полиэтиленовых пакетов сократилось в Литве в 5 раз

Сара Эштон-Чирилло
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.06 10:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ. Почему о ней все говорят