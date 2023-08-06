Ночью клайпедчане наблюдали за путешествием гигантского реактора в сторону Мажейкяй

В ночь с субботы на воскресенье началось историческое 145-километровое путешествие реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта до мажейкского предприятия по переработке и импорту нефти «ORLEN Lietuva».

Эдвинас Иванаускас, глава компании «Mammoet Baltic», занимающейся перевозкой реактора, сказал радио LRT, что подготовка к провозу груза заняла четыре года.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

Посмотреть на ночное путешествие внушительного груза собралось большое количество жителей Клайпеды. Во время передвижения гиганта по центру города его сопровождали мэр Клайпеды Арвидас Вайткус и Лаймонас Римкус – руководитель компании «Bega», куда и приплыл реактор.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Реактор итальянского производства длиной 100 м, шириной 6,5 м и высотой 10 м будет установлен на установке глубокой переработки нефти завода «ORLEN Lietuva». В Мажейкяй он будет доставлен примерно через две недели – 18 августа во второй половине дня.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

За первую ночь реактор преодолел 2,5 километра, за вторую он пройдёт дальше и за более длительное время – планируется, что он преодолеет 13 километров.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

Он будет перевозиться в основном ночью, ранним утром и поздним вечером. Груз будет перемещаться по заранее запланированному маршруту через Клайпедский, Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы со средней скоростью 3 километра в час. Предполагается, что он будет останавливаться на специально оборудованных площадках для отдыха. На участках, где будет транспортироваться реактор, ожидается ограничение движения.

Доставка реактора весом около 1500 тонн из клайпедского порта на мажейкское предприятие «ORLEN Lietuva» / M. Baranausko / BNS nuotr.

По словам руководителя компании «Bega» Лаймонаса Римкуса, это самый крупный груз, который когда-либо находился в Клайпедском порту.

Модернизация мажейкского завода «Orlen Lietuva» является крупнейшим инвестиционным проектом предприятия с 2006 года. Ее завершение ожидается к концу 2024 года.