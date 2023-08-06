Уши вянут. Эдуард Тополь – о матерщине и поколении «Пу»

А закаты у нас идиллические. Прогуливаясь по вечернему променаду над морем, ты физические ощущаешь, как наша огромная Земля ме-е-едленно поворачивается, подставляя сиреневую плоть безмерного Средиземного моря под огромный, сваренный всмятку, жёлто-розовый диск солнца. Усталое светило клонит свою пламенную головушку к матушке Земле и тихо погружается в ее остужающее лоно.

Это час отдохновения от дневной израильской гонки, угнетающей жары и работы на пределе. И в природе все отдыхает от нас, людей, автомобильных гудков, выхлопных газов и шума газокосилок. Умиротворение, расслабление, запах цветущего розмарина – если б знали вы, как мне дороги наши мирные вечера…

Но полтора года назад эта идиллия треснула от русского мата.

Вечерний променад заполнился новоприбывшей российской молодежью. Две 15-летние пацанки звонко, во весь голос разговаривают друг с другом великим, могучим и трёхэтажным. На детской площадке компания юношей и девушек громко матерится, покуривая травку. Скамейки в беседке заняты еще одной группой матерщинниц, не знающих ни одного приличного слова. И, наконец, просто столбняк: 30-летние муж с женой ведут за руку пятилетнего сына, и отец буднично разговаривает с ребенком через "бл-дь" после каждого слова!

Нет, я не строю из себя чистоплюя и интеллигента в очках. Когда-то, в позапрошлой жизни, я писал с Вадимом Труниным, автором сценария знаменитого "Белорусского вокзала", сценарий фильма "Юнга Северного флота", и Вадим открыл мне главный секрет нашей профессии: любой русский диалог только тогда жизненно правдив, когда после каждого слова можно поставить трёхэтажный матюк. Можете проверить мои книги, я помню это правило по сей день. Но когда девушки изъясняются матом без единого слова из словарей Ожегова и Даля – о, бедная Лиза!, о, Наташа Ростова!, ау, вы ещё есть на Руси?

Рыба тухнет с головы, Россия тухнет с Кремля. Эдуард Тополь

Весной 2022 года поток заявлений на репатриацию из России в Израиль парализовал работу консульских отделов в дипломатических представительствах нашей страны. За 12 месяцев, прошедших с 24 февраля 2022 года, в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 репатрианты, остальные туристы. Около трети репатриантов в возрасте от 18 до 35 лет, ещё 24% – несовершеннолетние. В 2023 году показатели остаются на том же уровне: в первом полугодии Израиль принял 103 400 российских туристов. Эти данные опубликовало МВД Израиля. Какое количество этих туристов – русские призывного возраста, сбежавшие от армейского призыва на войну с Украиной, МВД не сообщает. Впрочем, и среди еврейских репатриантов таких немало. Да, они евреи по паспорту, хотя ещё вчера считали себя, как Леонид Гозман, "европейскими русскими". Но и те, и другие привезли с собой хотя бы свой созидательно-энергетический потенциал, за счёт которого неплохо жили в путинской России, и рано или поздно почти все состоятся в Израиле.

А что, кроме мата, привезли сюда их дети? Если 24% приехавших за прошедшие полтора года несовершеннолетние, то их 60 000! Спокойно, говорю себе: что ты хочешь от них? Их готовили на убой. Они же родились при Путине, дети путинизма. А Путин с чего начался? С блатного "мочить в сортире". Он только первые пару лет президентства разговаривал с подчиненными языком школьных учебников, а затем, укрепившись на троне, освободился от тургеневского этикета и стал всем "сопли наматывать на кулак".

Рыба тухнет с головы, Россия тухнет с Кремля, это поколение, родившееся в нынешнем веке, Путин вырастил в своих телевизионных загонах, как кур на птицефабрике, на пушечное мясо, и как бойцовых псов для зверств в Буче, Ирпене и Мелитополе. Ни курам, ни питбулям не нужны ни десять заповедей, ни Пушкин, ни даже "Моральный кодекс строителя коммунизма". Путинские питмены, специалисты по воспитанию боевых питбулей пород "Наши" и "Росгвардия" - Сурков, Мединский, Собчак, Соловьев, Киселев, Кеосаян, Симоньян, Дугин и т. п. – потрудились на славу. Уже десять лет назад по Москве нельзя было пройти, не увидев и не услышав на каждом шагу молодежь, буднично разговаривавшую матом. Честно говоря, тогда я близоруко всё сваливал на московскую погоду. Помню зиму в начале десятых годов, за пять зимних месяцев в Москве было только шесть солнечных дней. И я говорил: ну, что вы хотите? В Москве и вокруг нее живет 20 миллионов человек. Утром, проснувшись, они смотрят в окно, а там глухая хмарь, небо серой портянкой лежит на грязных сугробах. Что они говорят? Затем они выходят на улицу, а вокруг голые деревья с раковыми опухолями вороних гнезд и ледяная корка на собянинской плитке, ноги опасно скользят. Что вырывается изо рта? Добравшись живым до автобусной остановки или до станции метро, что видит человек? Толпу и давку. Если 20 миллионов взрослых людей трижды как минимум в день отправляют в небо чью-то мать, а с ней и свою черную энергетику, то о какой чистой среде обитания для их детей может идти речь?

Но теперь, издали, мой взгляд расширился на всю Россию, теперь у меня общегосударственный подход, как у Путина. Если вся страна, все 140 с лишним миллионов, ежедневно и многократно посылает на "х" чью-то мать, то все матери страны, даже глубокие старухи, ежедневно подвергаются грубому сексуальному насилию. Так что ж мы удивляется тому, что российские матери сами позволяют посылать своих сыновей ещё дальше, на "у-ф" (украинский фронт) и даже на "z", zа пределы русского алфавита?

До 24 февраля 2022 года поколение "Пу" жило в границах путинской России, изредка расслабляясь с родителями на турецких и египетских курортах среди своих же сверстников. Эти творческие симпозиумы по обмену матерщиной из разных районов необъятной РФ выработали универсальный язык общения без употребления почти всех русских слов из словаря Ожегова, за исключением сокращений для СМС.

Мат легализовался в российских фильмах и на сцене до такой степени, что и в телесериале "Полёт" Петра Тодоровского, внука великого и трепетного лирика Петра Ефимовича Тодоровского, от которого за сорок лет дружбы я не слышал ни одного матерного слова, персонажи щеголяют матом, как полвека назад молодежь щеголяла цитатами из Хемингуэя и Булгакова. Между прочим, в его же "Интердевочке", написанной Владимиром Куниным с реальных питерских проституток, эти проститутки разговаривали и вели себя как леди, а в "Полёте" юные московские леди разговаривают и ведут себя как вокзальные бл**и. Как говорил Петр Ефимович, "а шо такого?". Среда обитания. В спектаклях Константина Богомолова, сына моего ВГИКовского однокурсника Юры Богомолова, такой богохульный – при их-то фамилии! – мат, что хоть святых выноси, хоть грешных. А с марта 2022 года эта "Новоречь 20-20" хлынула через российские границы всюду, куда ведут наземные и воздушные дороги.

В первом, 1861 года, издании Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля было 200 000 слов. В новом, 2015 года, издании Толкового словаря русского языка" Сергея Ожегова от живого великорусского осталось 100 000 просто русских слов, терминов и выражений неясной живучести. Интересно, смогут ли понимать Ивана Тургенева и Александра Пушкина россияне в XXII веке, если эта усушка "шагреневой кожи" русского языка сохранится?

Известно, что в начале ХХ века для службы иностранца в британской армии ему нужно было выучить лишь 200 английских слов. Для службы в Росгвардии, ЧВК "Вагнер" и в путинской армии наверняка можно обойтись и меньшим числом, достаточно знать "наматывать сопли на кулак", "тюкать человека по башке до гробовой доски", "мочить в сортире", "подняться с колен и как следует огреть". А для тех, кто на школьных уроках "Разговоры о важном» не поддается постбольшевистской дрессировке, есть Мосгорсуд, исправительные и воспитательные колонии.

Историки говорят, что нынешняя волна российской эмиграции не то шестая, не то седьмая. Первые волны дали миру Владимира Набокова, Игоря Сикорского, Сергея Дягилева, Сергея Рахманинова, Марка Шагала и ещё несколько тысяч, а то и сотен тысяч талантов разного масштаба и калибра. А евреи, бежавшие из Российской царской и сталинской империй, создали Государство Израиль. Что, кроме матерщины, вынесло из матерной России поколение "Пу" нынешним девятым валом, покажет время. Если, спасенные от путинской войны, они останутся в Израиле, то, я надеюсь, приспособятся. Пойдут в армию, освоят ивритские и английские площадные выражения, а заодно, так и быть, что-то ещё, цивилизованное. А пока от них за версту пахнет сортирной путинщиной, отчего только уши вянут. Придется, наверное, заменить вечерние прогулки на предутренние.

Радио Свобода