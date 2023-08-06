Сигитас Усялис: «Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов»

В эти выходные в одном из живописных мест Литвы – в усадьбе Антазаве, Зарасайский район, – прошел традиционный праздник пчеловодов. В нем приняли участие не только литовские пчеловоды, но и их коллеги из-за рубежа. Как сказал в интервью Русской службе Радио LRT пчеловод из Аникщяй Сигитас Усялис, такие встречи полезны для обмена опытом, популяризации пчеловодства и обсуждения актуальных проблем.

- Сигитас, в который раз собираются пчеловоды Литвы?

- Мы собираемся уже в 45-й раз! Наша традиция проводить праздник пчеловодов в первые выходные августа одна из давних в Литве. Мы, пчеловоды, – миролюбивый и дружественный народ. Нам нравится встречаться, обмениваться опытом, узнавать что-то новое, рассказывать о том, чем мы занимаемся, просвещать людей. Это очень важно для нас.

Плакат праздника пчеловодов Литвы / Союз пчеловодов Литвы

- Хороший ли урожай меда в этом году?

- Неплохой. Пчеловоды точно не жалуются, но они жалуются на другое: хотелось бы, чтобы наш мед больше покупали. Мед нужно употреблять не тогда, когда начинаешь кашлять и болеть, его надо употреблять, чтобы не кашлять и не болеть. А это значит – каждый день!

- В последнее время часто говорится о проблемах, с которыми сталкиваются пчеловоды во всем мире: во Франции, например, пчелы погибали, и французские пчеловоды били тревогу. С какими проблемами сталкивают пчеловоды в Литве?

- Да, пчелы играют важнейшую роль для всего человечества. Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов: именно пчелы их опыляют. Это трагедия, когда пчелы начинают гибнуть. Пчел надо оберегать, надо радоваться, что в Литве таких проблем, как, скажем, во Франции, нет. Понимаете, очень важно, чтобы фермеры для своих полей, садов и огородов использовали биохимикаты, а также химикаты, удобрения и средства борьбы с вредителями, которые утверждены и зарегистрированы в ЕС, – средства, безопасные для пчел. А если фермеры начинают использовать дешевые средства, нелегальные, от них пчелы гибнут.

Но это не основная проблема. Есть еще одна – это, конечно, клещ-паразит, переносчик вирусов и болезней, один из самых опасных врагов для пчел. И это – проблема номер один во всем мире. Хорошо, что государство помогает пчеловодам, дотирует лекарства от болезней, и пчеловоды справляются с ними, если, конечно, они правильно борются.

Сигитас Усялис / фото из личного архива

- Получается ли экспортировать литовский мед за рубеж?

- Да, конечно. Литовские пчеловоды изготовляют много меда: 60-70 процентов меда надо экспортировать. Мы экспортируем, но иногда это сложно делать. Дело в том, что Китай, другие азиатские страны, а также Украина производят много дешевого меда. По качеству, конечно, он уступает литовскому, но по цене – нет. А Европе мед нужен, потому что пчеловоды Евросоюза покрывают лишь 60 процентов внутреннего рынка.

- Кроме меда, что могут предложить литовские пчеловоду европейскому потребителю?

- Знаете, Литва – практически единственная страна в мире, пчеловоды которой изготавливают пергу на экспорт. Это – ценнейший продукт. На внутреннем рынке перга тоже очень популярна. Кроме того, мы поставляем прополис, пыльцу и так далее.

Соты, перга / Wikipedia

- А чем полезна перга?

- Перга – это натуральный антибиотик, а также кладезь витаминов, лечебных компонентов и микроэлементов. Перга – это пыльца-обножка. Продукт собирается пчелами. Для сбора перги пчелы используют цветы растений, а природа в Литве разнообразная, поэтому так ценится наша перга. После сбора пчелы помещают продукт в соты и происходит утрамбовывание. После всего этого перга заливается медом сверху, оставаясь защищенной под медовым слоем. По сути, перга представляет собой белково-углеродистый корм. И пчелы питаются этим кормом, из-за чего пергу еще называют «пчелиным хлебом».

Как только продукт запечатывается медом, так сразу начинает образовываться молочная кислота, которая консервирует пергу. Даже в зимнее время, когда на улице заморозки, пчелиный хлеб не теряет своих полезных свойств и служит отличным кормом пчелам в весенний период.

Пчела на цветке / Shutterstock

- Сигитас, а какой мед вы любите?

- Конечно, липовый. В Литве липовый мед самый традиционный, можно сказать. Но не всегда его можно собрать, я имею в виду – высшего качества. Липа – очень капризное дерево. По статистике, хороший урожай липового меда бывает только каждые четыре года.