Naujienų srautas

Мед
Новости 21 мин. назад

Сигитас Усялис: «Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов»

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
Новости 17 ч. назад

Крупный пожар на вильнюсском предприятии «Ecoservice»: огонь перекинулся на два склада

Командир снайперов Призрак говорит, что, начав действовать в этом районе, его команда получила название "Призраки Бахмута"
Новости 17 ч. назад

«Люди называют нас Призраками Бахмута». Репортаж о группе украинских снайперов

Мария Захарова
Новости 19 ч. назад

Мария Захарова придумала свою версию подготовки украинского контрнаступления

Сторонник военных-путчистов в колпаке цветов российского флага в столице Нигера Ниамее
Новости 19 ч. назад

Свергнутый президент Нигера: «Весь регион может подпасть под влияние России»

Флаг Европейского Союза
Новости 20 ч. назад

Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Флаги Польши и Украины
Новости 20 ч. назад

«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Керченский пролив
Новости 20 ч. назад

В Керченском проливе при атаке дронов повреждён российский танкер

Флаги Латвии
Новости 20 ч. назад

Латвия может предложить тысячам граждан России покинуть страну

Холодный борщ
Новости 20 ч. назад

В Радвилишкском районе пройдет чемпионат холодного борща

Волнение в вильнюсском Старом городе – в квартире обнаружена ртуть, концентрация паров превышает норму
Новости 20 ч. назад

В доме, загрязненном ртутью, ситуация остается сложной: концентрация вредного элемента все еще высока

Призывники в России
Новости 20 ч. назад

Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Новости 21 ч. назад

Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 11 человек, в стране объявят траур

Министерство иностранных дел Литвы
Новости 21 ч. назад

Литва осуждает решение российского суда в отношении Навального

Ли Хуэй
Новости 21 ч. назад

Китай подтвердил участие в посвящённой Украине встрече в Джидде

Арвидас Анушаускас
Новости 21 ч. назад

Премьер говорит, что доверяет министру обороны Анушаускасу

Новости2023.08.06 06:10

Сигитас Усялис: «Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов»

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.08.06 06:10
Мед
Мед / фото Союза пчеловодов Литвы

В эти выходные в одном из живописных мест Литвы – в усадьбе Антазаве, Зарасайский район, – прошел традиционный праздник пчеловодов. В нем приняли участие не только литовские пчеловоды, но и их коллеги из-за рубежа. Как сказал в интервью Русской службе Радио LRT пчеловод из Аникщяй Сигитас Усялис, такие встречи полезны для обмена опытом, популяризации пчеловодства и обсуждения актуальных проблем. 

- Сигитас, в который раз собираются пчеловоды Литвы?

- Мы собираемся уже в 45-й раз! Наша традиция проводить праздник пчеловодов в первые выходные августа одна из давних в Литве. Мы, пчеловоды, – миролюбивый и дружественный народ. Нам нравится встречаться, обмениваться опытом, узнавать что-то новое, рассказывать о том, чем мы занимаемся, просвещать людей. Это очень важно для нас.

Плакат праздника пчеловодов Литвы
Плакат праздника пчеловодов Литвы / Союз пчеловодов Литвы

- Хороший ли урожай меда в этом году?

- Неплохой. Пчеловоды точно не жалуются, но они жалуются на другое: хотелось бы, чтобы наш мед больше покупали. Мед нужно употреблять не тогда, когда начинаешь кашлять и болеть, его надо употреблять, чтобы не кашлять и не болеть. А это значит – каждый день!

- В последнее время часто говорится о проблемах, с которыми сталкиваются пчеловоды во всем мире: во Франции, например, пчелы погибали, и французские пчеловоды били тревогу. С какими проблемами сталкивают пчеловоды в Литве?

- Да, пчелы играют важнейшую роль для всего человечества. Если бы не было пчел, не было бы около 70 процентов пищевых продуктов: именно пчелы их опыляют. Это трагедия, когда пчелы начинают гибнуть. Пчел надо оберегать, надо радоваться, что в Литве таких проблем, как, скажем, во Франции, нет. Понимаете, очень важно, чтобы фермеры для своих полей, садов и огородов использовали биохимикаты, а также химикаты, удобрения и средства борьбы с вредителями, которые утверждены и зарегистрированы в ЕС, – средства, безопасные для пчел. А если фермеры начинают использовать дешевые средства, нелегальные, от них пчелы гибнут.

Но это не основная проблема. Есть еще одна – это, конечно, клещ-паразит, переносчик вирусов и болезней, один из самых опасных врагов для пчел. И это – проблема номер один во всем мире. Хорошо, что государство помогает пчеловодам, дотирует лекарства от болезней, и пчеловоды справляются с ними, если, конечно, они правильно борются.

Сигитас Усялис
Сигитас Усялис / фото из личного архива

- Получается ли экспортировать литовский мед за рубеж?

- Да, конечно. Литовские пчеловоды изготовляют много меда: 60-70 процентов меда надо экспортировать. Мы экспортируем, но иногда это сложно делать. Дело в том, что Китай, другие азиатские страны, а также Украина производят много дешевого меда. По качеству, конечно, он уступает литовскому, но по цене – нет. А Европе мед нужен, потому что пчеловоды Евросоюза покрывают лишь 60 процентов внутреннего рынка.

- Кроме меда, что могут предложить литовские пчеловоду европейскому потребителю?

- Знаете, Литва – практически единственная страна в мире, пчеловоды которой изготавливают пергу на экспорт. Это – ценнейший продукт. На внутреннем рынке перга тоже очень популярна. Кроме того, мы поставляем прополис, пыльцу и так далее.

Соты, перга
Соты, перга / Wikipedia

- А чем полезна перга?

- Перга – это натуральный антибиотик, а также кладезь витаминов, лечебных компонентов и микроэлементов. Перга – это пыльца-обножка. Продукт собирается пчелами. Для сбора перги пчелы используют цветы растений, а природа в Литве разнообразная, поэтому так ценится наша перга. После сбора пчелы помещают продукт в соты и происходит утрамбовывание. После всего этого перга заливается медом сверху, оставаясь защищенной под медовым слоем. По сути, перга представляет собой белково-углеродистый корм. И пчелы питаются этим кормом, из-за чего пергу еще называют «пчелиным хлебом».

Как только продукт запечатывается медом, так сразу начинает образовываться молочная кислота, которая консервирует пергу. Даже в зимнее время, когда на улице заморозки, пчелиный хлеб не теряет своих полезных свойств и служит отличным кормом пчелам в весенний период.

Пчела на цветке
Пчела на цветке / Shutterstock

- Сигитас, а какой мед вы любите?

- Конечно, липовый. В Литве липовый мед самый традиционный, можно сказать. Но не всегда его можно собрать, я имею в виду – высшего качества. Липа – очень капризное дерево. По статистике, хороший урожай липового меда бывает только каждые четыре года.

Мед
Плакат праздника пчеловодов Литвы
Сигитас Усялис
Пчела на цветке
Соты, перга
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
5
17 ч. назад

Крупный пожар на вильнюсском предприятии «Ecoservice»: огонь перекинулся на два склада

5
Командир снайперов Призрак говорит, что, начав действовать в этом районе, его команда получила название "Призраки Бахмута"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
17 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Люди называют нас Призраками Бахмута». Репортаж о группе украинских снайперов

Видео
Мария Захарова
19 ч. назад

Мария Захарова придумала свою версию подготовки украинского контрнаступления

Сторонник военных-путчистов в колпаке цветов российского флага в столице Нигера Ниамее
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Свергнутый президент Нигера: «Весь регион может подпасть под влияние России»

Флаг Европейского Союза
20 ч. назад

Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Флаги Польши и Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
20 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Керченский пролив
20 ч. назад

В Керченском проливе при атаке дронов повреждён российский танкер

Флаги Латвии
20 ч. назад

Латвия может предложить тысячам граждан России покинуть страну

Холодный борщ
20 ч. назад

В Радвилишкском районе пройдет чемпионат холодного борща

Волнение в вильнюсском Старом городе – в квартире обнаружена ртуть, концентрация паров превышает норму
20 ч. назад

В доме, загрязненном ртутью, ситуация остается сложной: концентрация вредного элемента все еще высока

Пожар на территории предприятия «Ecoservice»
5
2023.08.05 13:30

Крупный пожар на вильнюсском предприятии «Ecoservice»: огонь перекинулся на два склада

5
Граница Литвы с Беларусью
2023.08.05 06:35

Министры Литвы и Польши обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Волнение в вильнюсском Старом городе – в квартире обнаружена ртуть, концентрация паров превышает норму
2023.08.05 09:37

В доме, загрязненном ртутью, ситуация остается сложной: концентрация вредного элемента все еще высока

Флаги Польши и Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.05 10:09
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.05 09:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 11 человек, в стране объявят траур

Командир снайперов Призрак говорит, что, начав действовать в этом районе, его команда получила название "Призраки Бахмута"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.05 13:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Люди называют нас Призраками Бахмута». Репортаж о группе украинских снайперов

Видео
Сторонник военных-путчистов в колпаке цветов российского флага в столице Нигера Ниамее
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.08.05 11:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Свергнутый президент Нигера: «Весь регион может подпасть под влияние России»

Холодный борщ
2023.08.05 09:57

В Радвилишкском районе пройдет чемпионат холодного борща

Мария Захарова
2023.08.05 11:30

Мария Захарова придумала свою версию подготовки украинского контрнаступления

Флаги Латвии
2023.08.05 10:00

Латвия может предложить тысячам граждан России покинуть страну