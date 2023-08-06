Исследование: половина пенсионеров в странах Балтии не могут себе позволить поехать за границу

Каждый второй пенсионер в странах Балтии не может себе позволить поездку за границу, показало исследование, проведенное по заказу SEB Life and Pension Baltic SE.

В Литве 51% пенсионеров заявили, что им не хватает денег, чтобы поехать за рубеж. В Латвии таких пенсионеров было 48%, в Эстонии — 53%. Пенсионерам сложно путешествовать и в родной стране: в Литве 28% пенсионеров признались, что им не хватает денег на путешествия по стране, в Латвии — 18%, в Эстонии — 31%.

«Такие примеры показывают, как резкое падение доходов может сказаться на качестве жизни. Люди расставляют приоритеты: им нужно оплачивать жилье, покупать продукты, средства гигиены и лекарства. Рекордная инфляция, которую мы наблюдали в 2022 году, еще больше усложнила жизнь пенсионерам», — говорит генеральный директор инвестиционного управления SEB Тадас Пецюкявичюс.

Каждый пятый респондент в Литве и Латвии заявил, что ему хватает денег на хобби — к примеру, на садоводство и рыбалку. В Эстонии хобби мог себе позволить каждый десятый пенсионер.

Большинству пенсионеров не хватает денег и на культурный отдых — позволить себе поход на концерт или в театр могут 14% литовских пенсионеров, 5% пенсионеров из Эстонии и 13% латвийских пенсионеров.

Новая газета. Балтия